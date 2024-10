Usuarios reportan fallas en sistema para tramitar licencias de conducir en Xalapa

Usuarios de los módulos para tramitar su licencia para conducir reportaron fallas en el sistema que les ha hecho dar vueltas y esperar horas para ser atendidos.

¿Cuáles son algunos problemas registrados en módulos para tramitar licencias de conducir en Xalapa?

En una queja dirigida a Diario de Xalapa se expuso que desde ayer se han registrado algunos problemas en los módulos de Coatepec y en la capital, de la avenida Ávila Camacho.

"Ayer traté de sacar mi canje de la licencia para conducir. A las 8:30 estaba en Coatepec, esperé una hora y el sistema presentó fallas y no se pudo hacer el trámite. Regresé a la 13:30 hice los dos primeros pasos, nuevamente el sistema falló, esperé hasta las 3 y no pude continuar", escribió una persona.

Aunque no hay filas en las afueras del módulo de Ávila Camacho, sí hay personas esperando en algunos casos hasta por dos horas / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Derivado de ello, explicó que acudió al módulo de Ávila Camacho y el problema sigue siendo el mismo.

"Hoy vine al módulo de Ávila Camacho y llevo una hora esperando, porque también se fue el sistema (no hay internet). El chico de al lado mío, lleva viniendo desde el día lunes y no puede terminar. Me dice que para que le den el camión de su trabajo debe llevar la licencia", explicó.

¿Qué han dicho autoridades sobre el retraso en módulos de trámite de licencias en Xalapa?

Ante esto, se detalló por parte de la empresa que da mantenimiento, que ya se está atendiendo el inconveniente y que quedaría restablecido en unas horas.

Dijeron que no es un problema recurrente y que aunque se registró desde ayer, han estado resolviendo por lo que en breve quedaría solucionado de manera total.

Se detalló por parte de la empresa que da mantenimiento, que ya se está atendiendo el inconveniente / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Aunque no hay filas en las afueras del módulo de Ávila Camacho, sí hay personas esperando en algunos casos hasta por dos horas con documentos en mano esperando su turno, mientras que los trabajadores aprovechan para desayunar o entretenerse en otra cosa.

