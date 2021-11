Las quejas por falta de servicio regular de agua no se hicieron esperar, cuando diversos lectores de Diario de Xalapa, a través de Facebook, denunciaron su inconformidad ante el servicio que reciben.

Usuarios de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) denuncian desde una fuga de agua potable totalmente limpia en la colonia 21 de Marzo, la cual ya fue reportada desde hace más de una semana y no ha sido atendida.

Luego que, a través del Facebook de Diario de Xalapa, se publicara el anuncio que hiciera la Comisión sobre la carencia del líquido en diversas colonias de Xalapa debido a una anomalía en la línea del Cofre de Perote. Así como que el fluido del líquido sería menor en vista que se repararían dos fugas en la línea del Alto Pixquiac, a la altura de la colonia Comercio de Xalapa, los comentarios no se hicieron esperar.

Xalapeños se quejan por falta de agua y fuga no atendida/Foto: @OEMDiariodeXalapa

Aquí reproducimos algunos: Hay un fuga de agua potable totalmente limpia en la 21 de Marzo que se reportó desde hace más de una semana, la cual no ha sido atendida.

Odlanier Arroyo Arroyo dice que todo el año es lo mismo, pero que sí son buenos para cobrar el servicio y en caso de falta de pago, cortarla. Charo Cruz Rodríguez dice que cayendo tanta agua aquí en Xalapa es increíble que pase esto, cuando hay sistemas de captación pluvial y recomienda a un grupo constructor que se dedica a colocarlos.

Maryposa Flor dice que en la calle Azalea de la colonia Bellavista los usuarios sólo tienen agua una vez a la semana.

Martin Solano comenta que con la falta de servicio “a ver si baja un poco el recibo”.

Maryss Jiménez denuncia que hace tres semanas que les falta el líquido en la colonia Casa Blanca, con ella coincide Nay García Guerrero de esa misma colonia, quien dice que hace una semana no tienen servicio de agua potable.

Araceli Cruz asienta que ya no es novedad que no haya agua, “yo pago el agua y sólo me cae 10 días por mucho”.

Ivette Theurel Morán también denuncia la falta del líquido. “Qué raro en donde yo vivo hay agua un rato a la semana. Pero qué tal llega el recibo”.

Rosibel Jiménez dice que hace una semana se dio cuenta que no les ha llegado el agua en la colonia Gutiérrez Barrios.

Nicol Såläzãr añade: “Mmmm qué no novedad.... de por si casi no hay agua”.

Juan Miguel Duran Rodríguez pregunta si acaso también habrá descuento en el recibo a pagar, puesto que luego ni con las pipas les apoyan.