Xalapeños ven tempestad y... realizan fiestas por toda la ciudad

Durante los últimos cuatro meses de la pandemia por Covid-19, la Policía Municipal de Xalapa dio atención a 112 llamados para denunciar la realización de fiestas o reuniones en distintos puntos de la ciudad.

De ahí, de acuerdo con el director de Gobernación, Juan Vergel Pacheco, que se vaya a analizar la posibilidad de implementar multas, aunque subrayó que de momento han priorizado el diálogo para promover el entendimiento puesto que se trata de hacer conciencia y tener responsabilidad ciudadana. Dijo que uno de los factores de riesgo de contagios de Covid-19 está identificado en la aglomeración de personas y en espacios cerrados, lo que se debe tener en cuenta para reforzar medidas.

“En el caso del mes de abril, nuestra dirección de Seguridad Ciudadana recibió 42 llamados de auxilio para que se presentara alguna intervención por parte de nuestra policía para frenar las fiestas que se realizaban, en mayo fueron 60, en junio solamente 5 y julio también”, dijo.

No obstante, admitió que el hecho de que en estos últimos dos meses los llamados fueran menos, no significa que no haya reuniones de ese tipo. Ante ello, apuntó que será el cabildo quien tenga que determinar qué tipo de sanciones se pueden aplicar.

