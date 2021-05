Xalapeños ya no quieren un gobierno morenista: David Velasco

Xalapa, Ver.- David Velasco Chedraui, candidato de la alianza “Veracruz Va” a la presidencia municipal de Xalapa consideró que en la capital del estado de Veracruz "la esperanza se convirtió en decepción" al señalar que el actual gobierno municipal no supo atender las necesidades de la ciudadanía en materia de obra pública, empleo y seguridad.

Durante su recorrido de campaña por las colonias Josefa Ortiz de Domínguez, Villareal, 3 de Mayo, J. J. Panes y Francisco Ferrer Guardia, el candidato del PRI-PAN-PRD recibió el respaldo de la militancia y, dijo, la queja generalizada fue la desatención de las autoridades municipales en una zona que es afectada durante la temporada de lluvias.

“Es increíble que ante tantas necesidades, el Ayuntamiento de Xalapa haya regresado millones y millones de pesos a la federación. Y no sólo eso, no hay obras, no hay inversiones públicas, la gente en algunos lugares ya no tiene ni para comer; esto lo tenemos que cambiar el 06 de junio”, aseveró el candidato aliancista.

Local Rescataremos colonias de Xalapa olvidadas: David Velasco

El empresario, que ya fue presidente municipal y diputado local, dijo que no es un improvisado como los del actual gobierno, asimismo indicó que tiene la experiencia para que xalapeños depositen en él su confianza, "si los xalapeños me dan su confianza sacaremos a la ciudad del gran bache en que se encuentra, porque Xalapa no aguantaría un gobierno morenista más de ineficiencia e incapacidad", destacó.

“También he notado que cada vez hay más hartazgo hacia Morena, los obligan a marchar, les quitan compensaciones. La gente dice que está mucho peor que antes, hay menos empleo, más inseguridad, se ven menos obras y eso a la gente no le está gustando”, reiteró.

El exalcalde de Xalapa inició su recorrido sobre la calle Aries, esquina con la calle de la Vía Láctea, donde los pobladores abrieron la puerta de sus casas y negocios al aspirante acompañado de una porra que decía "estamos con usted".

El también exdiputado local escuchó cada una de las necesidades de los vecinos y se comprometió a realizar las gestiones correspondientes para beneficiarlos, en caso de llegar nuevamente a la presidencia municipal de la capital del estado.