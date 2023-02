¿Prefieres calidad o cantidad? Comerciantes de Xico enfrentan competencia desleal

Una situación complicada enfrentan negocios dedicados a la elaboración de mole y vinos típicos de Xico, porque ahora muchos los hacen, pero sin la calidad de antaño, explica María Dolores Fuentes Suárez, propietaria de derivados Acamalin, negocio con 75 años de tradición.



En precio es imposible competir cuando se invierte en ingredientes de alta calidad para elaborar el mole o los vinos, “porque un verde que en la calle los visitantes pueden comprar en 70 pesos, aquí vale 130”. Hay mucha competencia en Xico, con los vinos, el mole, las galletas, pero no aplican la tradición gastronómica que trajo fama a esta población y que atrae a miles de visitantes durante el año.



Sin embargo, explica que muchos clientes que le han comprado por años saben que el sabor es único, “ellos prueban los licores baratos y regresan porque no es lo mismo, pero para los visitantes de otras zonas que no saben se van con una mala impresión porque no es lo mismo”.



Este negocio, en el que hay fotografías de gobernadores, artistas y muchos famosos que han comprado y disfrutado de sus productos, empezó la tradición gastronómica de Xico, explica.

¿Cuál es la historia de Acamalín en Xico?

Hace 48 años su mamá inició su primer restaurante y creo la crema de licor de café, “nosotros pusimos en lo alto en nombre de Xico con nuestros productos y el restaurante Acamalin donde preparaba el mejor mole de la región, deliciosos chiles rellenos en caldillo que llevaba aceitunas, alcaparras, pasitas y almendras, que era para chuparse los dedos, no como ahora que dan cualquier caldillo a los comensales”.



Otros de los platillos que ofrecían en este restaurante y que es único son la lengua almendrada o las patitas en escabeche, entre otros. Además de las pechugas parmesanas que son únicas, que son una de las especialidades de nuestro restaurante.



Lamenta que haya una competencia desleal y es así porque todos venden, pero no todos utilizan los ingredientes de calidad; pues si dan más económicos sus productos, pero no ponen en alto el nombre de este Pueblo Mágico.



María Dolores Fuentes, conocida como Lilu, explica que es triste que su familia haya trabajado tantos años, “pero duele ver que los visitantes se llevan un verde o una mora que son puro alcohol y no cumplen los estándares de calidad, lo mismo ocurre con el mole y las salsas”.

Competencia hace más difícil las ganancias

Por su parte, de Productos tradicionales El Bejuco, que es un negocio ubicado en la calle principal del Pueblo Mágico, Karla Pérez, expone que si bien las ventas de estas primeras semanas del año no son las mejores, “ahí van, pero nuestro problema es la fuerte competencia que tienen y que no les permite subirle a sus vinos, moles y salsas porque hay siempre quien da más barato, aunque no tenga la misma calidad”.

Explica que la materia prima que utilizan como leche, chiles, cacahuates, arándanos y otros frutos, entre otros, han subido mucho en estas semanas. Hacer una crema de licor nos sale más caro, “pero no podemos subir porque hay quienes manejan precios bajos, pero poca calidad, pero así está la situación en esta población”.



Explica que es entendible que las familias elaboren productos para vender, “pero son una competencia desleal porque no pagan renta, ni servicios ni empleados”.



El costo de la pasta de mole de medio kilo es de 90 pesos y el kilo en 180, el verde está en 70 pesos el medio y 140 el litro, igual precio para la mora tradicional. Nosotros mantenemos los precios porque si lo bajamos, bajan las ventas, porque en las calles lo ofrecen más barato, “pero ahora enfrentamos días malos por esta situación”.