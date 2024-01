Empresarios piden a Xóchitl Gálvez reforzar inversión y seguridad

Durante una reunión con la precandidata de la coalición Fuerzas y Corazón por México al gobierno de la república, Xóchitl Gálvez Ruiz, los empresarios enlistaron una serie de demandas encaminadas a la inversión, al reforzamiento de la seguridad y la infraestructura.

Al hacer uno de la palabra, Francisco Germán Revilla Aguilera presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción en el puerto de Veracruz, habló sobre la falta de infraestructura y la inseguridad que prevalece en la zona portuaria, además que de no hay apoyo a los municipios con puerto.

Hizo referencia que anteriormente la Administración Portuaria hoy llamada Asipona, asignaba el 30 por ciento del ingreso al municipio y dicho recurso se utilizaba para mejorar la infraestructura del puerto y sacar la mercancía.

Actualmente, dijo que hay dificultades para salir del puerto porque los asaltan y las infraestructuras de los puertos de Coatzacoalcos y la Ciudad Industrial de Veracruz se encuentran en el abandono ante la falta de inversión.

“Necesitamos infraestructura, necesitamos seguridad que es lo principal, hoy en día la Marina, la Sedena se dedican a la construcción, espero que la Guardia Nacional no se dedique a la construcción, es necesario que apoyen a los municipios que son puerto, se paga mucho dinero en daños al transporte, seguros, la vida del operador, es un engranaje muy completo y todo parte de la seguridad, si un municipio no da las condiciones adecuadas a un puerto, para que esa mercancía salga, va a ser un fracaso, ya tenemos un Coatzacoalcos que es pueblo fantasma, da miedo y tenemos una Ciudad Industrial que es una vergüenza, está abandonado, no se puede ni transitar, es un mecanismo que el sector de la construcción junto con el sector portuario tienen que ver con apoyar a los municipios para que sea atractivo y productivo para todos”, señaló.

El empresario veracruzano, Edgar Chain Trueba abordó el tema de la infraestructura carretera y la inseguridad tras hacer referencia que las autoridades se hacen tontas porque saben acerca de los problemas del sector.

Pidió que el kilómetro trece y medio sea una vialidad que solo se ocupe para la logística portuaria ya que en la actualidad está abierta a todos los vehículos.

“Tenemos un serio problema de inseguridad, un serio problema de infraestructura, tenemos el puerto de Veracruz y lo vamos a ahogar si al trece medio siguen haciéndole huecos, el tema de infraestructura es importante pero la regulación cuando se hace una vialidad que debe ser confinada debe ser confinada porque el día de mañana el puerto no sirve”, insistió.

La reunión se llevó a cabo en un conocido hotel del centro de la ciudad y participaron empresarios portuarios, de la industria de la construcción, del transporte de carga entre otros.

Entre algunos de los asistentes fueron Enrique de la Madrid Cordero; coordinador general de las mesas temáticas, Guillermo Ruiz de Teresa; coordinador de la mesa temática de infraestructura.

Ricardo Martínez Suárez; representante ante la Organización Marítima Internacional Naciones Unidas 2013-2016, Jaime Aguilar Contreras; director general de Asociaciones de Terminales y Operadores Portuarios.

Así como Fernando Con y Ledezma; vicepresidente del Consejo Directivo de Asociaciones Mexicanas de Agentes Navieros y representantes de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marina, de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de México y Trabajadores del Sindicato Nacional de Pilotos.