"Póngase a trabajar", responde Xóchitl Gálvez a AMLO [Video]

Veracruz, Ver.- Tras respaldar el reclamo de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México al gobierno de la república, Xóchitl Gálvez Ruiz insistió en que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador debe ponerse a trabajar y dejar de ser el jefe de campaña de la también precandidata Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista, luego de la reunión que sostuvo este miércoles con la comunidad portuaria de Veracruz, afirmó que es muy claro el abandono del gobierno de la república con los estados y municipios gobernados por Acción Nacional y por otros partidos.

Dijo que si bien hay disminución en los delitos de homicidio doloso, la percepción de la gente es el aumento en el cobro de piso, la extorsión, el secuestro, de la delincuencia organizada.

“Hay una abandono del gobierno y es lo que hace que el país esté peor que nunca, la percepción que tiene la gente es del cobro de piso, de la extorsión, del secuestro, de la delincuencia organizada operando en los estados y se nota y se sabe todos los días. Hace bien la gobernadora en defender a su estado y levantar la voz y lo que yo le he dicho al presidente, póngase a trabajar, deje de estarse metiendo en la elección, deje de ser el jefe de campaña de su corcholata y póngase a resolver los problemas de los mexicanos”, expresó.

Consideró que no se puede gobernar a condición de que si les cae bien o no para abandonarlos, por lo que refrendó su apoyo a la gobernador del estado de Chihuahua.

“Todo mi respaldo a Maru Campos por su valentía y por su decisión de reclamarle, ojalá otros gobernadores tuvieran las agallas de Maru para decir las cosas como son”, agregó.

¿Qué opina Xóchitl Gálvez sobre Claudia Sheinbaum?

Por otra parte y en cuanto a las encuestas que ha mostrado la precandidata de Morena a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum afirmó que las cifras que se han presentado no corresponden a la realidad.

“Van como 2 mil 700 por ciento arriba, no pasa nada, yo estoy trabajando y esos no son los números y ellos lo saben por eso, todos los días encima el presidente, por eso todos los días Mario Delgado porque sabe que no. Sería interesante que escucharan lo que dicen en las mesas, salud por los suelos, seguridad. Hoy hablamos del transporte marítimo, de las aduanas, de los recintos fiscales y por los suelos, habría que preguntar a los choferes si están felices, felices viendo como matan en las carreteras a sus compañeros”, manifestó.

Descartó que vaya a invertir en encuestas, pues aclaró que no tiene los millones de Claudia Sheinbaum.

"¿Yo para que gasto?, no tengo los millones de Sheinbaum”, puntualizó.