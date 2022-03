Ya empezó a escasear el agua en Córdoba

Córdoba, Ver.- A pesar de que Córdoba no se encuentra dentro de los 102 municipios veracruzanos con grados de sequía elevados, la temporada de estiaje impacta de manera importante a la población que ha comenzado a resentir la falta de agua potable.

José Luis Llanos Arias, subcoordinador de fenómenos atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, señaló que la temporada de estiaje es de diciembre a mayo, sin embargo, la parte más crítica de la temporada se registra entre los meses de febrero a mayo, ante el incremento de las temperaturas.





Explicó que de acuerdo a los pronósticos meteorológicos para este año la sequía impactará tanto, sin embargo es importante que la ciudadanía tome las previsiones y haga un uso adecuado del recurso hídrico, pues en esta temporada los cuerpos de agua abastecedores disminuyen sus niveles. Al respecto, Ricardo Meneses Aguilar, comandante del H. Cuerpo de Bomberos, señaló que durante esta temporada de estiaje los servicios de suministro de agua a la población a través de pipas se incrementan hasta en un 200 por ciento en comparación a otras temporadas del año.

Y es que destacó que el agua es fundamental para la realización de las actividades diarias de la población, por lo que al reducirse el servicio a través de la red optan por conseguir el recurso hídrico a través de terceros autorizados. Señaló que la corporación no vende el agua, lo único que cobra es el flete por el transporte, lo que les permite tener un ingreso para continuar con su operatividad, al recordar que el Cuerpo de Bomberos Córdoba subsiste de este tipo de ingresos ya que no recibe un presupuesto por parte de las autoridades gubernamentales.

Expuso que la mayor demanda de servicio de suministro de agua con pipa se realiza en zonas altas de la ciudad o en unidades habitacionales sobrepobladas como Arboledas, Infonavit Santa Margarita y algunas colonias populares más alejadas de los tanques de abastecimiento de HidroSistema de Córdoba.