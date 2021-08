Ya no aguantamos otros cierres, advierten empresarios

Xalapa, Ver.- El sector empresarial en Xalapa tuvo que reinventarse para subsistir y salir adelante, asentó Juan Carlos Díaz Morante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien puntualizó que el principal apoyo que requieren de las autoridades en este momento es que les dejen operar, siempre y cuando todas las empresas mantengan los protocolos que les han indicado las autoridades de salud.

“Con que nos dejen operar para mantener por lo menos los costos operativos”, reiteró, el empresario del rubro de las pinturas, quien recientemente fue elegido representante del capítulo Xalapa del sector patronal.

Indicó que han pedido a las autoridades municipales que les dejen operar por lo menos al 50 por ciento, porque los empresarios afiliados a la Coparmex han sido muy responsables, pues han seguido las políticas de sana distancia y han aplicado todas las medidas de seguridad para mantener sus negocios abiertos.

Si bien es cierto que ha habido muchas quejas sobre que las empresas de entretenimiento como antros y bares no han respetado el flujo permitido de parroquianos, Coparmex sabe que quienes no respeten esa regla se hacen acreedores a una sanción, pues los empresarios, dijo, son los primeros que deben poner el ejemplo.

En su opinión, el estado ha sido muy golpeado por la crisis que ha provocado el cierre de infinidad de negocios, en ese contexto hace falta mucha inversión en infraestructura, pues Xalapa es la única capital del país, junto con Chilpancingo, que no tiene un aeropuerto a donde lleguen vuelos comerciales, pues quienes desde Xalapa se transportan hacia el de Veracruz deben adivinar porque hace falta señalización.

Veracruz es un estado que se ha quedado muy rezagado en cuanto a infraestructura se trata, reiteró.

En ese contexto, tiene el proyecto de trabajar en conjunto con el centro empresarial de Coparmex de Veracruz puerto, para lo cual ha estado en contacto con Alberto Aja Cantero, con quien pretende hacer un frente común para atraer inversiones que se reflejen en fuentes de empleo.

En su opinión, la inversión en Veracruz no debería ser sólo en el sector turismo, sino que gracias a su riqueza tiene gran potencial en el tema de la agricultura, además de que cuenta con centros de capacitación como los tecnológicos de Poza Rica y Cazones de Herrera, cuyos alumnos han ganado varios premios; “en Veracruz existe mucho talento intelectual, incluso para exportar”, por lo cual reiteró que el estado es muy rico y tiene la capacidad para convertirse en uno de los estados más productivos del país.

Continúan hasta donde la pandemia les permite

En vista de que la pandemia provocada por el Covid-19 sigue, el sector empresarial afiliado a la Cámara de Comercio de Xalapa continúa realizando sus actividades comerciales hasta donde la misma pandemia les permite y de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades de Salud, asentó el presidente de esta cámara Bernardo Martínez Ríos, quien destacó su compromiso para trabajar de la forma más segura tanto para sus afiliados y trabajadores, como para los consumidores.

Aclaró que si bien no sabe a ciencia cierta la rentabilidad de los negocios de sus afiliados, consideró que si siguen operando es porque tienen la demanda de sus clientes. La rentabilidad, asentó, depende del giro de cada uno de los negocios en vista de que los consumidores están adquiriendo diversos bienes y servicios, pues lo que para algunos no sea de primera necesidad para otros quizá sí lo sea.

Recordó que cada vez son más los empresarios que cuentan con su código QR, puesto que éste representa un requisito para continuar prestando sus servicios, así como porque les interesa mantener sano a su personal y ser un negocio seguro para sus clientes.

Aunque él no tiene el dato preciso de los empresarios que cuentan con su QR, reiteró que desde el inicio de la pandemia han tratado de cumplir con los requisitos que les pedían tanto las autoridades de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues a ellos más que nadie les interesa mantener abiertos los negocios y mantener su plantilla laboral.

Concluyó que están en la lucha diaria por mantener sus negocios, por seguir representando una opción laboral y sobre todo por mantenerse sanos.

Empresas tuvieron que reinventarse

Orizaba, Ver.- Todos las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande tuvieron que reinventarse para poder hacer frente a la crisis económica que se recrudeció a raíz de la pandemia y poder mantener las fuentes de empleo, porque ni el Gobierno Federal ni la banca les dieron el apoyo con créditos blandos para evitar el cierre de negocios y la pérdida de empleos.

Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Orizaba-Córdoba, dijo que con la tercera ola cerrar negocios y el centro de cada localidad, afectaría sobremanera al comercio.

Destacó que la crisis de salud cambió la forma de llevar los negocios, pues, por ejemplo, los prestadores de servicios que no tenían servicio a domicilio buscaron alternativas para dar ese extra a sus clientes y conservarlos.

"Otros cambiaron de giro, sí vendían zapatos y no ganaban, hoy venden comida; por ejemplo, una tienda de pinturas hoy vede también regalos, para sacar para pagar la renta y salario de sus empleados", recalcó.

Por su parte, Juan Manuel Vega López, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Orizaba dijo que la directriz que marcó la autoridad municipal junto con Protección Civil en esta ciudad, de no cerrar las actividades económicas y mantenerlas al 50% en el caso de negocios como restaurantes, bares y cantinas, conservando las medidas preventivas, ha sido hasta cierto punto favorable.

“Desde que comenzó la pandemia las autoridades no se ha puesto drástica, yo creo que porque también son empresarios y saben que la actividad económica no la pueden tener al cero, pero siempre anteponiendo primero la salud de la población”, remarcó.

Mencionó que Canacintra no tiene reporte de cierre entre sus afiliados, pues todos han buscado la manera de diversificar sus servicios pues mantienen el compromiso de conservar las fuentes de empleo.

Ambos representantes del sector empresarial lamentaron la falta de responsabilidad de la sociedad que no cumple con los protocolos de uso de cubrebocas y sana distancia.

Les exhortaron a respetarlos y vacunarse pues es una de las medidas más efectivas de prevención y junto con el uso correcto de cubrebocas, gel antibacterial y manteniendo la sana distancia contribuyen a evitar el contagio.

Preocupa semaforización en Córdoba

Córdoba, Ver.- Existe preocupación en sector empresarial por el cambio de semaforización epidemiológico que en Córdoba, hasta el 15 de agosto, estará en color rojo, la industria no aguantaría mandar a empleados a sus casas pues la economía no está 100 por ciento recuperada.

Juan Francisco Castillo de los Santos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Córdoba, manifestó que la ciudad siempre debió de estar en color rojo y con las medidas estrictas que se pusieron la primera vez que se tuvo este color en el semáforo, sin embargo ahora se tiene preocupación pues no todas las empresas podrían solventar un pago a trabajadores que no tienen actividad.

“No podemos pagar salarios por un trabajo que no se está realizando, podemos hacer el esfuerzo y ya se hizo, sin embargo dejaron a una industria con comercios sumamente débiles y a pesar de eso estamos tratando de salir adelante”.

Recalcó que el sector industrial no está en su mejor momento y si se hace un envió de personal a casa, por salud, cosa que no se negaría, esto afectaría la productividad que se ha venido recuperando cuando se tuvo el semáforo en verde.

Castillo de los Santos, explicó que la oferta es la parte que está creciendo y cuando la economía se para este primer aspecto disminuye, “el problema es que la industria y el comercio estamos solos, no hay apoyos por parte del Gobierno, nosotros en cualquier empresa o persona física se tienen los beneficios de poder vivir de la consecuencia de trabajar ,el que no trabaja no produce y las empresas son entes que tienen recursos finitos”.

El presidente de la Canacintra a criterio personal ,expresó que está de acuerdo en que las empresas pidan el certificado de vacunación contra el Covid-19 para que se tenga un mejor cuidado para los empleados.

Sobre el tema, Mario César Olvera Demuner, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que el poder llevar a personal a descanso debe de ser evaluado pues existen algunos sectores que requieren seguir laborando, por ello la vacunación del Covid-19 ha ido avanzando de forma rápida en los sectores laborales.

Comentó que en lo económico no se ha visto una mejora y que a decir de expertos en el tema del dinero podría verse un cambio hasta el próximo año, “su aspecto económico ya van quizá dos decretos de la gaceta del estado donde se dijo volver a reducción de movilidad que es una petición que se hace a nivel estatal y ahora municipal , creo que el tema no es si se va a reducir sino que no se ha recuperado”.

