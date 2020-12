Ya no aguantan los apagones de CFE; los afecta económicamente

Córdoba, Ver.- Debido a que en los últimos tres meses dueños de locales comerciales así como vecinos aledaños a la zona del parque San José han sufrido afectaciones en el servicio de energía eléctrica, lo cual afecta sus ventas y servicios así como actividades diarias, los usuarios se han unido para recabar firmas y exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mejorar el servicio y evitar más cortes de energía.

En entrevista con algunos comerciantes de pastelerías, un salón de belleza, un restaurante y un consultorio médico así como tiendas de abarrotes, coinciden que fueron afectados en su trabajo pues la energía les fue cortada durante horas en diferentes días, esto sin previo aviso y al menos en los consultorios y salones de belleza se ven afectados ya que por la pandemia trabajan bajo citas.

“Aquí ocupamos aparatos para bajar de peso, para peinar a las personas, secar el pelo y ahorita no tenemos luz desde que abrimos el local, la luz regresa quizá a las 4 de la tarde y pues ya perdemos clientela”.

Un trabajador del salón de belleza de la calle 12, sin dar sus datos generales dijo que tienen tiempo con este problema y como afectados, se vieron en la necesidad de llevar el documento con la petición a las oficinas de CFE sobre el Bulevar Tratados de Córdoba.

“Nos pedían firmas pues esta zona es de varios establecimientos y varios dependemos de energía, algunos dependen de la luz por los refrigeradores acá con el spa y los dentistas”.

La respuesta de la CFE fue que tratarán de mejorar la situación para que el servicio no se suspenda y más ahora que son temporadas altas y conscientes de ello buscarán solución.

Les dicen que el corte de luz es por cambio de instalación, sin embargo no sabe porqué es tan “saltante” pues ayer si tuvieron el servicio y hoy no, “la molestia es que no avisan o bien lo hacen un día antes o al momento, si lo hicieran con tiempo al menos nosotros podríamos agenda para la tarde y sin problemas trabajar hasta la media noche” expresó un trabajador de lugar.

Recalcó que ellos como salón de belleza tienen una baja del 70 por ciento de su labor y al menos en estas fechas agendan toda la mañana y hasta las 4:00 pm, “vienen de fuera solo por el servicio, una clienta de Huatusco nos dijo que daría una vuelta a la ciudad y que volvería a ver si ya tenemos luz”.