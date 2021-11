Xalapa, Ver.- Acompañado de su guitarra, Juan Carlos Martínez Ochoa visitó el 1 de noviembre la tumba de su esposa Carolina Meneses Valladares. A cinco meses de su partida por cáncer, la recordó con la interpretación de Amor eterno. "Se fue muy pronto; apenas 34 años", dice su viudo, una de las pocas personas que en Día de Muertos visitaron el Panteón Xalapeño.

A pesar de que en 2020 los cementerios permanecieron cerrados en la conmemoración de los fieles difuntos, en 2021 el movimiento es menor. Quienes asisten lo hacen con las indicaciones sanitarias establecidas por los tiempos de pandemia y sus visitas son breves. No se ve a grupos grandes de personas ni mucho menos consumiendo alimentos, como sucedía previo a la crisis sanitaria.

"Ya nada es igual, ya ni a los muertos se les puede llorar o recordar a gusto", expresa doña Raquel Segura Espinoza, quien viajó desde Martínez de la Torre para dejarle a su madre un ramo de rosas blancas. En el sepulcro de al lado, Julia, Karla y Ulises Bonilla Ortigoza también dejan flores para sus padres, quienes fallecieron en un accidente automovilístico cuando tenían 46 años, ella, y 48, él.

Ya no se les puede recordar a gusto, dicen deudos en panteones/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Muy cerca están los limpiadores de tumbas, sentados con cubeta, escoba y machete al lado. En buenos tiempos hacían hasta ocho servicios de 30 o 40 pesos. Esta vez, parece que se irán con las manos limpias y vacías.

A pesar de la baja asistencia en el transcurso de la mañana, los comerciantes mantienen la fe en lograr vender sus flores, rollos desde 30 y hasta 110 pesos, o arreglos de 100 pesos en adelante. También están quienes ofrecen coronas o cruces de papel encerado, veladoras, coloridos rehiletes y hasta quienes se arriesgan a ofrecer gorditas, tacos de chicharrón, costilla o carnitas con arroz y salsa verde.

"Yo digo que hay pocas personas porque han estado viniendo desde el jueves —28 de octubre—. Y está bien porque así no hay aglomeraciones", opina Martín, uno de los vigilantes. A unos pasos de él están las indicaciones.

"El 1 y 2 de noviembre permanecerá abierto de 8:00 a 17:00 horas. Entrada regulada (no más de cinco personas), sana distancia, uso de cubrebocas y no permanecer en el interior del cementerio por más de dos horas".

En otro camposanto, el municipal Bosques de Xalapa, la situación es similar. Muchas de las tumbas están limpias y con flores, pero el espacio está aún más vacío que el Panteón Xalapeño. Los familiares y amigos hicieron sus visitas con antelación.

Los vendedores de flores y rehiletes, ubicados en la carretera, permanecen de pie en espera de alguien que les haga una señal para poder acercar su producto, pero el poco tránsito es ágil.

En el primer cuadro del cementerio, apenas hay algunas familias que rodean las tumbas. La Martínez-Oropeza entona "a ti mis respetos señora, señora, señora…", mientras en una esquina suena la música de banda desde una grabadora. "Batería baja", se escucha, y al poco rato deja de sonar, solo se percibe el ruido de los rehiletes y su intensa actividad en un lunes de viento frío en la capital del estado.

En total desorden familiares visitan panteones

Veracruz, Ver.- A pesar del protocolo establecido para el ingreso a los panteones este 1 y 2 de noviembre la ciudadanía no respetó las medidas y en algunos casos se negaron a usar el cubrebocas informa el administrador del panteón Jardín en la ciudad de Veracruz, Alejandro Antonio Vera.

En entrevista lamenta el comportamiento de algunas de las personas que visitaron a sus familiares fallecidos este lunes, pues aunque la mayoría cumplió con los filtros sanitarios, hubo personas que se negaron a usar el cubrebocas y al negarles el acceso se brincaron la barda.

Explica que con anticipación el ayuntamiento difundió las medidas que se debían seguir para estos días, como era el uso de cubrebocas, la aplicación del gel antibacterial y se informó que no habría acceso a los menores.

Sin embargo, hubo ciudadanos que llegaron con niños y otros que no portaban cubrebocas y aunque se les pidió comprar uno, algunos regresaron y otros se retiraron en medio de palabras altisonantes.

“La gente no obedece, se les explica las razones y algunos regresan después de comprar su cubrebocas, otros ya no lo hacen y algunos más se cruzan sin tomarnos en cuenta se brincan sin pensar en la responsabilidad que viene para nosotros si se llegan a romper una pierna, la gente es muy necia no se puede controlarlos, por ejemplo los detenemos en la puerta para tomarles la temperatura y aplicarles el gel y nos acusan que los retenemos, que no los dejamos pasar, lo que no dejamos es que los niños entren pero con anticipación se les dijo que no se permitiría el ingreso a los niños como medida preventiva”, argumenta.

Comenta que desde el fin de semana se notó la presencia de personas en los panteones de la ciudad y se prevé que este martes la afluencia sea mayor.

Los panteones estarán abiertos desde las 8:00 de la mañana hasta las 17:00 horas.

A las afueras de los cementerios personal de las corporaciones policiacas vigila la zona para evitar disturbios.

Con información de Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Tres generaciones en la elaboración de coronas

Xalapa, Ver.- Tres generaciones de la familia Díaz Roque han recibido como legado el conocimiento de la elaboración de coronas de papel encerado, las cuales empiezan a crear con anticipación para no enfrentar la escasez de materiales en las papelerías, algo recurrente en la temporada de Todos Santos.

Local Lo extrañamos, pero...la puerta se mueve y huele a cigarro

Daniela, quien tiene 26 años, recuerda que desde niña veía a su mamá desarrollar su creatividad, buscar la armonía de los colores a emplear y formar uno a uno los pétalos de las flores que con cuidado acomodaba para armar las coronas o cruces.

A doña Guadalupe Roque una conocida le enseñó esta manualidad y ella, a su vez, se la enseño a su hija, quien ya también fomentó esta práctica en sus sobrinos.

Sobre el proceso, Daniela lo describe como meticuloso. Y es que no solo es colocar flores sobre alambre: “Hay que comprar el papel en el tiempo que corresponde. Si ahorita en noviembre uno va a la papelería, no encuentra nada”.

Además del papel, detalla que tienen que adquirir la cera para luego ponerla a derretir, uno de los pasos más delicados, pues están expuestas a posibles quemaduras.

A pesar de los inconvenientes, asegura que se ha convertido en una tradición familiar, al mismo tiempo que generan recursos extra. Aunque les gustaría dedicarse al 100 por ciento a esta actividad, explica que no se puede porque es por temporada.

Ella y su familia acuden cada año al Panteón Xalapeño a vender sus manualidades, pero solo en temporadas especiales como Día de Muertos o Día de la Madre, por mencionar algunos.

Al año, regularmente son 100 coronas las que manufacturan, y en 2021 las ofrecen en 100 pesos y, ya para rematar, hasta en 80.

El negocio familiar no es algo que piensen dejar, menos con la crisis sanitaria: “Es un extra que cuidamos muchos, más ahora que mi papá, por ser adulto mayor, no trabaja”, expresa.

Daniela menciona que ha habido poca venta pero esperan reponerse el 2 de mayor o durante todo la primera semana de noviembre.

Con información de Maribel Sánchez | Diario de Xalapa