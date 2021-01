"Ya no se puede estar tranquila", dicen jóvenes que piden justicia para Samara

Boca del Río, Ver.- Ante el riesgo de que cualquier mujer puede ser "Samara" y estar en peligro de ser violentada por un amigo, vecino y hasta familiar, un reducido grupo de jóvenes se reunió en el Engrane Rotario de Boca del Río para pedir justicia por el asesinato de la nutrióloga.

En voz de Sara, el grupo de jóvenes, quienes se congregaron en el lugar donde se llevaría a cabo una protesta por parte del Club Rotario de Boca del Río Costa de Oro, pidió a las autoridades reforzar la seguridad para la tranquilidad de las mujeres en el estado.

Explicó que tenía amistades en común con Samara "N" por lo que se mantuvo al pendiente de la información generada.

“Este caso me causó mucha conmoción porque yo soy de Xalapa pero vivo aquí (puerto de Veracruz), no la conocía pero tenía amistades en común con Samara. Estuve pendiente de las noticias y tenía la esperanza de que volviera y todo esto da mucho mucho miedo porque todas estamos expuestas, ya no se puede estar tranquila, si pediría a las autoridades que hagan su trabajo”, dijo.

El grupo de adolescentes hizo presencia en el Engrane que se ubica en el bulevar Miguel Alemán en la entrada del bulevar Vicente Fox en donde dejaron algunas veladoras y pidieron que este caso no quede impune.

Cabe destacar que el Club Rotario Boca del Río Costa de Oro había convocado a la sociedad veracruzana para reunirse en el lugar y dar un minuto de silencio por el asesinato de la especialista en nutrición, sin embargo, por el mal tiempo, cancelaron el evento minutos antes pero al final si llegó un muy reducido grupo de jóvenes.