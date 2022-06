¿Ya no se venden bolsas de plástico?, ¿a qué precio se consiguen?

En la ciudad no existe desabasto de bolsas de plástico ni otros materiales, aunque como varios insumos, han tenido un incremento en sus precios en la última semana de entre uno y dos pesos.

Los vendedores de estos exponen que pese a las prohibiciones que existen por temas medioambientales, siguen vendiendo pues la población continúa usándolos como parte de sus actividades comerciales.

El kilogramo de bolsas ha tenido aumentos que, aunque no son significativos han sido constantes, señalan.

Foto: José Luis Hernández | Diario de Xalapa

“Por el momento las cosas han estado normales, a veces hay medidas (de bolsa) que no hay, pero inmediatamente se pone en orden y la tenemos. Pero sí ha tenido incremento, pero nosotros aquí en nuestras tiendas estamos tratando de que al cliente no se le eleve mucho y que sea un precio similar al que estaba. Ha subido como un peso por producto”, dijo Adelfo Palacios.

En el negocio donde está don Adelfo, se vende de todo, plato, charola, cuchara, y es de los más conocidos, pues asegura que ofrece los mejores precios.

“Esta semana empezó el incremento, pero la gente sigue comprando porque es necesario, aunque dicen que los plásticos y eso que no se deben usar, pero sin esto como quiera no hay comercio ni nada, imagínese qué haríamos todos los que trabajamos con estos productos, que es el empleo que tenemos y no nada más es esto, son las fábricas y hasta acá”.

Señaló que, aunque ha habido intentos para restringir las bolsas de plástico, son necesarias y ello ha hecho que no dejen de comprarse.

“Al principio sí bajó un poco la venta, pero después se va normalizando, no se vende mucho, la situación está muy crítica, esto es para ir sobreviviendo, cuando estaba la pandemia ya se estaba cerrando un negocio”, recuerda.

Los precios van desde los 78.00 pesos el kilogramo de bolsa transparente cuando hasta hace una semana estaba en 76.00 pesos; la bolsa para basura ronda los 44.00 pesos el kilo de basura, mientras que la bolsa de camiseta está en 56.00 pesos el kilogramo cuando estaba en 54.00 por kilo. La bolsa biodegradable ronda los 83.00 pesos el kilo en rollo, es más cara y por ello no es tan demandada.

Señala que, en los últimos meses, por ejemplo, los desechables subieron hasta 15 pesos, pero aun así se sigue vendiendo.

Foto: José Luis Hernández | Diario de Xalapa

Y es que, desde la pandemia, con la venta de comida a domicilio, los desechables se hicieron cada vez más necesarios para los comerciantes.

A decir de personal de una de las empresas de venta de garrafones de agua de la ciudad, Xalapa cuenta con una fábrica de garrafones y botellas PET que incluso entrega a nivel nacional y no existe reporte de desabasto, aunque sostienen que también han tenido un incremento de hasta 10 pesos.

En Veracruz hay problemas para abastecerse

Veracruz, Ver.- En el último mes, vendedores de bolsas y artículos de plásticos desechables en Veracruz presentan problemas para abastecerse de algunos productos o tuvieron que subir el precio de otros por los incrementos que presentaron proveedores.

Entre los artículos que más escanearon se encuentran las bolsas de plástico, las cuales han sido más difícil de conseguir y obligado a recurrir a varios proveedores.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Por otra parte, productos como vasos desechables de unicel tuvieron que sufrir un aumento en sus precios debido al incremento con proveedores.

Eder Reyes Cruz, empleado de una tienda dedicada a vender estos productos, detalla los precios de cada uno y menciona que los aumentos varían de entre 3 y 4.5 pesos.

“Las bolsas no llegan, más o menos desde hace un mes o mes y medio, nosotros tenemos varios surtidores, vienen algunos de afuera, otros son de aquí mismo, pero llegan y nos dicen que no hay, de ahí seguirían también un poco de dificultad con los vasos, son materiales que seguimos que estar buscando”, dice.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

En entrevista, detalla que el precio de los vasos se encuentra entre 38 y 44.50 pesos, ya que sufrieron un ajuste de 3 pesos cada paquete que contiene 20 piezas.

En el caso de las bolsas, también se tuvo un aumento de 3 pesos en el precio, actualmente, el costo promedio es de 51 pesos el kilogramo, aunque en otros negocios alcanza los 55 y 56 pesos.

“Tuvimos que ajustar un poco los precios porque si no no es ganancia para nosotros, también ya optamos por no dar bolsas a los consumidores, como antes, porque ya no tenemos para regalarlas”.

Los contenedores de unicel y platos desechables subieron sus precios entre 3 y 4 pesos, estos se venden en paquetes de 10 piezas en 26, 29 y 32 pesos, dependiendo del tamaño.

Otros artículos más pequeños como cucharas mantienen su costo, salvo la que es conocida en el mercado como cuchara pozolera, que es del tamaño más grande y más solicitada, la cual subió 4 pesos cada pieza.

Hortencia Cruz, comerciante, menciona que los negocios dedicados a la venta de productos desechables buscan cumplir con el abastecimiento de sus locales, por lo que buscan a proveedores que les puedan hacer llegar la mercancía.

En ese sentido, afirma que hasta ahora no ha faltado casi ningún producto en su negocio, salvo las tapas que se utilizan para los vasos desechables, pero en todos los casos su proveedor busca suministrar otros modelos que pueden sustituirlos.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“No hemos tenido problema de desabasto pero sí ha subido el precio… Hay veces que tardan en traerlas, pero lo que se hace es que se buscan otras opciones, con otros proveedores, de tal manera que no falte el producto y atender la necesidad de las personas”.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa

Entrega de comida durante pandemia, incrementó su uso

Orizaba, Ver.- El Congreso del Estado de Veracruz, en junio del 2018 aprobó una reforma a la ley para reducir el uso de bolsas de plástico y similares, en los supermercados y tiendas locales, pero con la pandemia aumentó el uso para la entrega de comida a domicilio.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Encargados de negocios de comida rápida, expresaron que, aunque la intención es evitar el uso de bolsas de plástico, cuando es muy necesario recurren al uso de bolsas biodegradables para transportar en motos o taxis la comida que encargan los clientes.

Y es que es difícil que todos lleven sus trastes para la comida, "muchos de nuestros clientes pasan por su comida al salir del trabajo y les resulta incómodo andar cargando sus trastes todo el día, por eso piden en envases desechables, que se les dan en bolsas de plástico", explicó la señora Laura, quien trabaja en una cocina económica en el mercado Emiliano Zapata.

Omar Rodríguez, comerciante de comida, dice que cada semana el precio de la bolsa de plástico varía, pero en seis meses aumentó su costo en casi un cien por ciento. Recordó que en diciembre compraba el kilo de bolsa mediana biodegradable en 35 o 40 pesos, actualmente está en 75 u 80 pesos.

Aunque refirió que algunos clientes llevan su propia bolsa, para que no les den otra, no todos hacen lo mismo, por lo que la compra de este producto es una constante en su negocio.

Los supermercados, que también sustituyeron el uso de bolsas de plástico por otras de material más resistente y menos contaminante, que se puede reusar, incorporaron a su stock bolsas de plástico –que tienen un costo extra de 1.50 pesos- a modo de incentivar al consumidor a que lleve sus propias bolsas para sus productos.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

El aislamiento provocó la vuelta al uso de bolsa para el acarreo en los restaurantes, porque lo que hubo fue un incremento en la comida para llevar, que todavía no disminuye, por lo contrario, va en aumento.

Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba