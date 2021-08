Ya nos ven feo por el precio de la carne: tablajeros

Córdoba, Ver.-Es ahora en piezas o por pesos la compra de la carne roja en la ciudad, amas de casa se muestran molestas con los carniceros por los precios elevados de la carne de un mes a la fecha, manifestó Enrique Alvarado, líder tablajero del Mercado Revolución.

El carnicero mencionó que cuando sus clientas llegan a pedir como de costumbre el medio o el kilo de bistec y les dice el precio ellas no lo toman muy bien, “nos ven con unos ojos muy feos, y como que no quisieran pero aún así se llevan la carne por pieza o por kilo”, expreso es un poco difícil para las familias consumir la res en estos días.

“En un mes nos han subido el precio de la carne dos veces y eso hace que tengamos que subir, ahorita prácticamente de 130 pasó a 150 o 160 pesos el kilo de bistec, hasta los centros comerciales le subieron”.

Local "Hay que hacer milagros"; mira lo que han subido precios

Recordó iban subiendo el precio de la carne por pesos, situación que a la larga afectó la economía de los carniceros, sin embargo lograron sostener esta subida de precio pero llegando a un límite se vieron en la necesidad de subirle a las carnes rojas.

El entrevistado dijo que las amas de casa se sorprenden cuando preguntan por los precios antes de comprar el producto, y eso ha afectados sus ventas pues no son las mismas “la gente viene, nos platican subió el jitomate o las verduras, caen en razón, al momento sienten el golpe y con gestos pero pagan y se van”.

Ahora, la compra de la carne está siendo despachada rara vez en kilo, pero ahora se hace la compra exacta para la comida de ese día.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Es por pieza o por pesos como se está dando la compra ahora, “el detalle un ama de casa llegaba y compraba un medio kilo o completo, ahorita se raciona pidiendo una pieza de carne por miembro de familia, ya no hay la famosa reserva para la cena o la comida al otro día, si hay gente que compra lo normal pero la mayoría raciona, duele al bolsillo, lo notamos al despacharles a nuestras clientas habituales”.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Alvarado comentó que si se habla en pesos el aumento ha sido de 10 a 20, anteriormente la carne hervida de res estaba a 100 pesos el kilo, el bistec de res a 120 pesos el kilo, la costilla de res con hueso y maciza a 120 pesos el kilo; ahora el precio del bistec por kilo llega a 150 pesos en promedio, la carne molida esta en 100 a 120 pesos el kilo dependiendo el tipo.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Las carne ahora es un producto que pocos pueden comprar

Xalapa, Ver.-La compra de carne se ha convertido en un lujo para muchas familias xalapeñas ante el incremento que ha sufrido en las últimas semanas, en algunos casos de hasta el 15 por ciento.

La carne de res y de cerdo ha ido aumentando a consecuencia, de acuerdo con algunos carniceros, de la sequía que se sigue registrando en algunas regiones del país.

Aunque las amas de casa buscaban el “huesito” por ser de lo más barato, también ha subido hasta 20 pesos cuando es costilla o cadera de res.

Local Desfondadas,las cocinas económicas; bajan sus ventas

La carne maciza subió de 150 el kilo a 170 el kilo por lo que el incremento para muchos es significativo y les ha obligado a comprar menos.

“Esto tendrá como tres semanas que viene el incremento y todavía no se sabe cuándo se vaya a acabar, hay muchas circunstancias, principalmente la sequía es la que hace que se encarezca el producto, apenas están las lluvias y apenas se va a recuperar”, dijo Juan Manuel Hernández de la carnicería Molina del mercado Jáuregui.

Sostuvo que las familias, como todo mexicano, se adaptan a lo que tienen y si antes llevaban un kilo, ahora solo llevan tres cuartos.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Las amas de casa siempre han jineteado el consumo interno de su casa, pero sí ha bajado la venta, estamos hablando de un 20 o 25 por ciento, a algunos les ha pegado hasta en un 30 por ciento”, abundó.

En el caso de la carne de cerdo, explicó que lo más caro es el hueso en lugar de la maciza, por el que tiene mayor sabor y rendimiento, según las amas de casa.

“Estábamos hablando que el precio ha subido como 8 pesos por kilo, aquí lo que más se vende es la cecina, la costilla de puerco que estaba en 70 y ahora está en 80”, añadió.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Aun con esta situación la población tiene que seguir comprando porque es un producto de consumo básico, “decían en el rancho le echamos un poquito más de agua a los frijoles para que alcance”.

“La verdad el gas está muy caro está como a 783 y para lo que gana uno hay que administrarse y bastante, porque si compra un kilo de carne son 140 el kilo mínimo, le pagan a uno el día en 200 y de eso hay que comprar tomate, cebolla, el tomate luego sube a 30, entonces sí es difícil la situación”, dijo la señora Guadalupe Pedraza.

Perla Barradas expuso que ahora, en su casa, compran carne una vez a la semana y han empezado a cocinar más verduras.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Con el incremento en el costo de la tortilla lo que hemos tenido que hacer es comprar Maseca, porque nos dura un poco más y podemos hacer tortillas, pero también antojitos; además, hemos disminuido un poco la compra de jitomate porque también está caro y de carne ahora la consumimos una vez por semana y las demás ocasiones cocinamos sopa de lentejas, verduras con queso o alguna otra cosa que rinda y no sea tan cara”, dijo.

De las frutas y verduras, lo que ha seguido aumentando es el jitomate que estaba a 18 y ahora en algunos lugares está a 20 o más el kilo; la manzana que estaba a 40 o 50 pesos el kilo y ahora subió hasta 60 el kilo; otro producto es el aguacate que el kilo cuesta hasta 80 pesos cuando se llegaba a encontrar a 50 pesos.

La señora Felícitas señaló que ante el incremento de precios no le queda más que buscar el lugar donde vendan más barato. Explicó que, dado que vive sola, acostumbra a comprar su despensa a la semana y que las comidas que realiza le rinde varios días, lo que le permite ahorrar.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“La primera sorpresa que me llevé fue con el gas que sale en 778 más o menos y hace unos meses no estaba en ese precio, porque de ahí tienes que recortar gastos de despensa porque no te puedes quedar sin gas y en lugar de comprar dos kilos de arroz compras un kilo, o de frijol, tienes que mermar en otras cosas para poder solventar otras como el gas que es de primera necesidad.

En la actualidad ya no se compras embutidos, hay que ir reorganizando la administración económica para que no te vayas a descapitalizar, hay que estirar el dinero”, agregó doña Martha Irene Oropeza.

Con información de Ariadna García