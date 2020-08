Ya son cinco meses de pandemia por Covid-19 en Veracruz

El titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, recordó que se han cumplido cinco meses desde que el virus Covid-19 fue detectado en la entidad y no parece dar tregua, por lo que, una vez más, pidió a la población que ha hecho caso omiso a las medidas sanitarias colaborar con el sector salud.

En conferencia de prensa indicó que el sector comercial se muestra preocupado por la caída de sus ingresos, pero los empresarios de todos los niveles han apoyado con lo indicado, según la semaforización.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz

Mencionó que decenas de familias que se quedaron en casa enfrentan una situación económica difícil, pero siguen protegiendo a los miembros de su hogar y cumpliendo con las medidas sanitarias.

“A los hombres y mujeres adultos, jóvenes que por alguna razón siguen sin sumarse a esta batalla les pedimos que lo hagan, que actúen con responsabilidad, el virus no va a salir por sí solo de nuestro estado, lo tenemos que sacar nosotros mismos, los veracruzanos asumiendo las medidas de salud sanitarias”, dijo.

Refirió que a cinco meses de labor, los integrantes del sector salud siguen de pie y haciendo su mejor esfuerzo para atender a los pacientes diagnosticados con este virus.

“Es el quinto mes de que el virus entró a la entidad, no sólo podemos quejarnos de que hay más enfermos, más pérdidas humanas, no se trata de que en las conferencias sólo se vean las cifras porque hablamos de personas, de vidas cuyas partidas duelen. Cada día significa un reto contra esta pandemia que pareciera no darnos tregua, los compañeros del sector salud están haciendo un enorme, un grandísimo e invaluable esfuerzo y no han dejado de trabajar”, expuso.

Fue enfático al pedir a los ciudadanos que cumplan con las medidas sanitarias, pues, de lo contrario, los contagios no cederán.

“Sólo ustedes pueden aportar la mayor parte para frenar la enfermedad y las muertes con las medidas de sana distancia, no abandonen la lucha que es de todos, hay que hacerlo por toda la gente que sigue luchando por la tranquilidad de las familias, todos queremos regresar a nuestras vidas, ahora con la nueva normalidad, no desistan, tenemos que poder con esta enfermedad”, agregó.