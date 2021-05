¿Ya te diste cuenta que puede haber gastos escolares?

Xalapa, Ver.- El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que algunas escuelas de la entidad podrán reincorporarse a clases presenciales el próximo 24 de mayo.

En conferencia de prensa, señaló que se prevé que para el primero de junio la mayoría de las instituciones del estado apliquen el retorno seguro a las aulas, siempre y cuando la entidad permanezca en color verde en el semáforo epidemiológico nacional.

Puntualizó que para tales fechas regresarán a las clases presenciales las instituciones que cuenten con las condiciones necesarias y en las cuales los docentes así lo decidan.

Local Con regreso a aulas, taxistas prevén repunte de hasta 100%

Al presentar la Estrategia de Retorno a Clases Presenciales, el mandatario estatal manifestó que el regreso a clases será voluntario, por lo que cada padre de familia decidirá si envía o no a su hijo a la escuela en donde se encuentra inscrito.

Recordó que ayer sostuvo una reunión virtual con la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, quien le recalcó que se deben generar las medidas necesarias para evitar contagios al interior de los planteles.

Ante ello, mencionó que se les entregará a las escuelas los kits de limpieza que se requieren para mantener en condiciones óptimas las diferentes áreas de las escuelas.

Además, destacó que el retorno a clases será de manera escalonada, es decir, los alumnos se reincorporarán los días que les corresponda, según se determine internamente.

“Nosotros decidimos regresar a clases cuando el personal educativo estuviera vacunado, cuando el sector vulnerable estuviera vacunado, fue parte de la estrategia nacional que se consideró para tomar esta decisión”, dijo.

Puntualizó que durante un mes el estado se ha mantenido en color verde en el semáforo epidemiológico nacional, por lo que se tomó la determinación de aplicar la estrategia de regreso a clases.

En ese sentido, pidió estar atentos a las condiciones municipales, ya que aquellas demarcaciones que se encuentren en rojo no podrán reincorporarse a clases.

“En rojo no podemos regresar a clases, pero los municipios que estén en amarillo y verde sí”, expuso.

García Jiménez dejó en claro que se respetará la decisión de los padres de familia; sin embargo, aquellos que decidan enviar a sus hijos a clases tendrán que entregar a la escuela a la que pertenecen una carta compromiso con la que aseguran que mantendrán las medidas sanitarias y respetarán las instrucciones de las escuelas sobre los cuidados que se deben tener por el retorno a clases.

Comentó que en las instituciones se tendrá un Comité de Salud Escolar, medidas de protocolo y la aplicación de la sanitización en cada una de las áreas de las escuelas.

“Los padres que lleven a sus hijos entregarán la carta y para quienes decidan que no, entonces el maestro determinará la manera en que se desarrolla la educación del menor. Nos quedamos con la idea de que todos estarán en la escuela, pero no es así, se tiene que considerar el día que les toca”, expresó.

Asimismo, expuso que se contará con las acciones necesarias para que, en caso de detectar algún caso positivo, se pueda actuar de manera inmediata.

“No olvidemos que es por el bien de sus hijos, no es algo nuevo, recuerden que en la niñez se contagian fácilmente de otras enfermedades, ¿quién no se contagió en la escuela de piojos, varicela, sarampión?, se daban estos casos, la maestra se ponía en contacto con los padres y ellos cuidaban a sus hijos”, comentó.

Compra de útiles para finalizar ciclo

Veracruz, Ver.- Padres y madres de familia respondieron ante el anuncio del próximo regreso a clases presenciales, indican que esta medida implicaría un gasto fuerte por la compra de zapatos, mochilas y otros artículos ya en la recta final del curso escolar 2020-2021.

Lucero Hernández Polo, madre de dos menores que cursan el segundo y tercer grado de primaria, mencionó que con el posible regreso a clases presenciales tendrá que hacer un gasto que no tenía contemplado pues tanto uniformes como zapatos dejaron de quedarle a sus pequeños.

“En mi opinión es una decisión muy apresurada, en mi caso y no creo ser la única los uniformes ni zapatos le quedan a mis hijos, tendría que comprar, luego salen de vacaciones y a mediados de ciclo les dejaran de quedar y será una nueva inversión, mochilas, todo considero que debemos concluir el ciclo escolar en línea”, dijo.

Local El 7 de mayo habría ya criterios generales para el regreso a escuelas en Veracruz

Rubicela Ruiz, quien además de madre de familia también es enfermera, consideró que sería mejor avanzar en el proceso de vacunación para que sea un regreso a clases seguro.

“Ya no tiene caso regresar en este ciclo que ya casi termina, aparte de que ya no les quedan los uniformes, la mayoría de la población no está vacunada y eso es lo más importante, no solo los maestros deben de estar protegidos, también los padres de familia, considero que en agosto estaríamos avanzando más en la vacunación”.

Alejandra Rivera de Petrilli, madre de un alumno inscrito en tercer grado consideró que las escuelas son áreas donde se pueden disparar los contagios y eso pondría en riesgo a los padres de familia menores de 50 años que aún no se han vacunado.

“En mi punto de vista las escuelas es donde más contagios hay y si no se puede controlar una plaga de piojos y gripe menos esto, el enviar a nuestros hijos a la escuela y querer que ellos se hagan totalmente responsables de no contagiarse, se me hace absurdo sería una total irresponsabilidad como padre, ellos pueden contagiarse y ser portadores o aún peor sufrir la enfermedad totalmente”.

Jorge Jonathan Acosta Jácome padre de familia de un menor de nivel primaria quien se contagió de Covid-19 en el trabajo y sufrió los efectos de la enfermedad opinó que con el regreso a clase se expone a los menores a contagiarse y padecer de la enfermedad que es muy dolorosa y deja efectos secundarios.

Foto: archivo

“Es un riesgo, se entiende la importancia de retomar las clases presenciales es una necesidad para nuestros hijos, pero es un riesgo para la salud de nuestros pequeños y uno mismo; fui víctima de la enfermedad y no quisiera que mi hijo se enfermara”.

Rechazan regreso a aulas

Los maestros y directivos de los planteles también rechazaron el regreso a clases presenciales al señalar los faltantes en las escuelas derivados de los robos, otros están enfermos y aunque se vacunaron siguen estando expuestos a la enfermedad.

Nadie Iveth Correa Luna, psicóloga de Usaer en Coatzacoalcos, manifestó que no todas las escuelas están aptas para recibir a los alumnos pues en temporada de pandemia sufrieron robos y en algunas no hay ni agua.

Local Fesapauv se solidariza con trabajadores universitarios en crisis

“Son unos inconscientes, no es el hecho de que los papás salgan con sus hijos, no es lo mismo que convivan unos cuantos, a meter a los niños en un grupo con espacios reducidos donde se coloquen 20, 40, 60 alumnos; las escuelas por lo general no cuentan con los recursos básicos como lo es el agua, la energía eléctrica para mínimamente prender un ventilador porque con este calor no se soporta el cubrebocas”, dijo.

Gisela Galindo Gamboa, maestra de primaria en el municipio de Soledad de Doblado, opinó que aunque es necesario que los niños regresen a las aulas, primero se deben evaluar las condiciones de cada institución.

María Fernanda Sánchez Franco profesora en el Centro de estudios de la Vera-Cruz, en el puerto de Veracruz, dijo que sería mejor esperar que maestros y alumnos estén vacunados para evitar riesgos.

“De entrada no todos los maestros tenemos la vacunación completa, a algunos nos tocó Pfizer y a finales de mayo pondrán la segunda dosis, y se genera inmunidad 15 días después de la dosis (...) ¿Vale la pena arriesgar lo avanzado en semáforo verde por un mes de clases presenciales? ¿No sería mejor aguantar y regresar ya con más medidas y más población vacunada para el mes de agosto?”, opinó.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Angelli Mendoza Díaz, directora del Jardín de Niños María Montessori, ubicado en el municipio de Paso del Macho, argumentó que, aunque el rezago escolar es preocupante las autoridades están obligadas a brindar seguridad.

“Como docente no me opongo al regreso a clases presenciales ya que es bueno para el desarrollo psicoemocional de los niños, pero también exijo un regreso a clases seguro, y en la edad preescolar los niños son difíciles de controlar y un contagio desataría un foco de riesgo para padres y maestros”, alertó.

Con información de Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa