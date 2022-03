Yery Mua mañana se inscribirá como candidata a reina de manera oficial

Veracruz, Ver.- Este lunes la influencer veracruzana Yeri Cruz Varela mejor conocida como “Yeri Mua” hará su inscripción formal como candidata a reina del Carnaval 2022 según una publicación posteada en sus redes oficiales.

La joven oriunda de Veracruz con más de dos millones de seguidores hizo una convocatoria para acompañarla en el papaqui que se llevará a cabo este 14 de marzo a las 11:00 de la mañana y pide que todos vayan vestidos de azul.

Con la inscripción de la influencer, habría cuatro candidatas oficiales quienes aspiran a la corona de las fiestas más importantes del estado que se desarrollaran en el mes de julio.

Conoce a las candidatas

La primera aspirante en levantar la mano fue Hannia Elena Tuncheu Muñoz de 22 años quien presentó su registro oficial ante el Comité de Carnaval desde el pasado martes 8 de marzo.

La joven es recién egresada de la licenciatura en Tramitación Aduanal y desde hace siete años encabeza la asociación de “Un mundo de Sonrisas” dedicada a apoyar a personas de escasos recursos dentro y fuera del puerto de Veracruz.

“Es un sueño que tengo desde chica, me encantaría representar a los jarochos, promover la grandeza de su gente, su belleza natural, su gastronomía, su hospitalidad, su importancia histórica, cultural y tradición que hace grande a mi estado”, destacó en entrevista.

Otra de las que manifestó su interés en participar en la contienda interna fue la modelo veracruzana Miriam Alejandra Carballo Gallardo quien presentó su registró el miércoles 9 de marzo.

Destacó que en carrera como modelo y participante de belleza ha mostrado su interés de ser la soberana del Carnaval pues además de belleza cuenta con el talento y la inteligencia.

“Como lo vengo manifestando, esto no nació de hace unos días yo en repetidas ocasiones en competencias a nivel nacional he representado a Veracruz, no solo en certámenes de belleza porque muchos creen que por participar en un certamen de belleza nada más es por ser bonita creo que tengo la inteligencia, la disciplina y sobre todo la constancia para poder ser reina de este gran carnaval esta inspiración es por sentirme orgullosa de mi estado, por darlo a conocer a mucha gente, no solo estatal, sino nacional e internacional”, afirmó.

Este viernes, Valeria Rangel, conocida como “Valequeen” otra influencer veracruzana hizo su registro ante el Comité el viernes 11 de marzo luego de que a través de sus redes sociales realizó una colecta para juntar 25 mil pesos para poder inscribirse de manera oficial.

Con la inscripción de Yeri Mua serían cuatro las candidatas a reina de las fiestas al rey momo y aunque se habla de una aspirante más, aún no se ha hecho oficial.

Todos los aspirantes a reyes y reinas tienen hasta el 1 de abril para inscribirse ya que el 4 de ese mes se hará la presentación oficial con la alcaldesa Patricia Lobeira ante los medios de comunicación.