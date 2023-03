¿Qué dijo la SEV sobre asesinato de maestra en Orizaba?

Veracruz, Ver.-Al lamentar el asesinato de la maestra Verónica Fernández, el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar Garcia, afirma que existe el compromiso de dar con los responsables del crimen ocurrido en Orizaba.

Indica que actualmente se trabaja de manera normal en el centro escolar especial donde laboraba la docente al recordar que los hechos se registraron fuera del plantel.

Te puede interesar: Hay avances en el caso de asesinato de maestra en Orizaba: Cuitláhuac García

¿Trabaja la SEV para hallar a responsables de asesinato?

“No me gustaría hacer comentarios de más pero se va a dar con los responsables. Decirles que se dio fuera de la institución, no dentro. Las compañeras de la institución salieron después de escuchar las detonaciones, pero no fue un hecho que fuera adentro y sí hay clases”, confirma.

Local SEV entregó Distintivo de Excelencia Educativa a planteles de la entidad





El funcionario asegura que la dependencia a su cargo trabaja de manera coordinada con las autoridades para el esclarecimiento del caso. Dijo que desde ocurrió el hecho se implementó un operativo para dar con los responsables.

Cabe recordar que una maestra de educación especial de una escuela primaria fue asesinada, cuando salía del plantel educativo donde daba clases, en Orizaba, mientras que los delincuentes huyeron del lugar.

El entrevistado asevera que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se mantiene pendiente del tema, sin embargo dijo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de dar pormenores sobre la línea de investigación.

“Primeramente decirles que es muy lamentable el hecho que se dio con la maestra Vero, de educación especial, el Centro de Atención Múltiple Número 15. Nos enteramos de manera inmediata y hemos estado en comunicación con el gobernador y se dará con los responsables. Decirles que cuando sucede esto es muy triste para el magisterio”.

Lee más: Vuelve conflicto a Sayula de Alemán: ¿de qué acusan a alcaldesa?

Finalmente afirmó que la Secretaría de Educación de Veracruz siempre está al pendiente de cualquier situación a través de las delegaciones, supervisiones, jefes de sector y toda la estructura de la SEV.

El funcionario estatal asistió a San Juan de Ulúa en donde se llevó a cabo la jornada Fandango por la Lectura y ahí destacó la importancia de fomentar dicho hábito entre las nuevas generaciones.