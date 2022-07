Zona conurbada: Falta de agua puso en jaque a familias, lavanderías y autolavados

Veracruz, Ver.- El intenso estiaje causó graves afectaciones económicas a empresarios dueños de lavanderías y autolavados en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, quienes afirman que al menos en 10 años no habían vivido tales estragos causados por la naturaleza. Si bien en cada temporada resienten la falta de lluvias, relatan que en este 2022 han sido peor, incluso con el apoyo de las empresas operadoras del agua que suministró el servicio con pipas.

“El año pasado hubo un poco más de lluvia que ahora, pero no tuvimos el estiaje que tuvimos ahora, no es el primer año que tenemos este negocio, pero sí el que más padecimos, hace 10 años no enfrentábamos estos problemas por el estiaje tan intenso”, señala Paula Armida González Alfonso, propietaria de la Lavandería Costa Verde.

La entrevistada señala que durante dos semanas no tuvieron ni una gota de agua en las tuberías, por lo que era necesario trasladar la ropa a otros domicilios para cumplir a los clientes.

Sin embargo, llegó un momento en el que tuvieron que desistir de atender a nuevos clientes y cerrar por completo el negocio durante cuatro días, en tanto se regularizaba el servicio o podían abastecer el aljibe.

“Es la primera vez que por tanto tiempo no tenemos nada de agua, fueron dos semanas, nunca habíamos padecido tantos… fue muy notoria la afectación porque fueron días en los que no tuvimos nada de ingreso, además de perder a los clientes porque nos hizo quedar mal, eran por lo menos 15 clientes que tuvimos que rechazar”.

Paula relata que la situación se fue agudizando poco a poco, ya que en un principio se suministraba el servicio de pipa con mayor frecuencia, pero las falta de agua alcanzó a otras colonias y era más difícil acceder al servicio de pipas.

“Fueron dos semanas que no tuvimos agua y tuvimos que pedir el servicio de pipa, losp rimeros tres y cuatro días estuvieron viniendo bien rápido, pero después venían hasta tres días después, tuvimos que cerrar para ir a lavar en otro lado, para sacar los servicios que teníamos pendientes”.

Por su parte, María Elena Peralta, propietaria de un autolavado relata que en los días más graves del estiaje tuvo que comprar pipas para cumplir con el servicio a sus clientes, en promedio el agua que adquiría le duraba tres días.

En total, fueron cinco compras del vital liquido que realizó a través de pipas particulares, con un costo de mil pesos cada una, que incrementó los costos de producción y redujo sus ganancias.

“Yo llevo siete años aquí y apenas es el año que tuvimos el problema más grave, tuvimos que comprar agua en cinco ocasiones, fue un gasto extra que no teníamos contemplado, una pipa nos la vendían en mil pesos”.

De acuerdo con lo relatado, el mes de estiaje más intenso se registró en abril y parte de mayo, para este mes el servicio de agua potable se ha venido regularizando, aunque ahora procura dar un uso correcto para no verse afectada.

"Fue en abril y una semana de mayo el problema más grave, ahorita ya hay agua normal, ya tiene semanas que se normalizó" . El mismo problema lo padeció Saúl Blancas Rivera, quien es empleado de una lavandería de ropa en el fraccionamiento Zaragoza, de la ciudad de Veracruz.

Él narra que en 10 años no vivía un estiaje tan intenso que no la empresa Grupo MAS tuviera la capacidad para suministrar agua a través de pipas en períodos menos largos.

“La pipa la solicitamos y nos la dan cada tres días, se resuelve un poco, pero así llevamos sufriendo este problema hace un poco más de un mes”, señala.

Al igual que otros negocios, hubo días en los que tuvo que negar el servicio a los clientes, lo que significaban pérdidas porque era dinero que dejaba de percibir en el negocio en el que trabaja.

La situación ha venido agravándose año con año, pues aunque antes existía estiaje no se presentaba con la misma intensidad que en este 2022, insistió el entrevistado.

Mal, súper mal, llevamos un mes, un mes y una semana así, hemos tenido que trabajar con pipas, pero eso no es suficiente, platicamos con Grupo MAS pero ellos nos dicen que no se puede hacer nada

Sin embargo, propietarios y empleados de lavanderías coinciden en que la situación que se vivió por la falta de agua este año, propició a que se tome conciencia y en adelante hacer un mejor uso del agua.