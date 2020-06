AMLO se deslinda de enfrentamientos en Jalisco tras muerte de Giovanni

Ante los enfrentamientos durante las protestas en Guadalajara, Jalisco, por la muerte de Giovanni López a manos de policías el pasado 4 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a las diferencias que tiene con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Siqueiros, no busca perjudicarlo.

"Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro), diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, ni de partido; represento al Estado mexicano, no tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales".

Ante esto, el mandatario le pidió al gobernador que presente las pruebas de sus dichos, ya que “quien acusa debe probar”.

Esto, luego de que ayer el mandatario estatal asegurara que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está detrás de los disturbios en Guadalajara y dijo que hay "intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México".

"Le pido al presidente dela República que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país, con este ambiente de confrontación, porque son ellos, justamente, lo han generado todo esto que estamos viviendo", acusó.

En conferencia matutina desde Villahermosa, Tabasco, López Obrador comentó que lamenta los hechos registrados en Guadalajara reiterando su posición de la no violencia, “espero que se aclaren las cosas, por lo que no debe haber acciones autoritarios”.

“Nada por la fuerza decía el Presidente Juárez, todo por la razón y el derecho”.

En el quinto día de actividades de esta gira que lo lleva por el sur-sureste del país, manifestó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe intervenir y si hay elementos, que intervenga la Fiscalía General de la República (FGR), pero “nosotros no intervenimos, no me meto en cuestiones partidistas por respeto a la investidura presidencial”.

Puntualizó que no se dará motivo para que se entienda que se quiere perjudicar al gobierno de Jalisco, “por eso nos hacemos a un lado, no es la primera vez que tenemos diferencias y no vamos a responder”.

Foto Elizabeth Ibal | El Occidental

“Para que haya pleito se necesitan dos. No queremos pelearnos. Cada quien debe asumir su responsabilidad y somos respetuosos de las autoridades municipales y de la soberanía que tienen los gobiernos de los estados. No tenemos interés de pelearnos con ningún gobernador”.

Dejó claro que “no es hipócrita, porque no es conservador, porque no tiro la piedra y escondo la mano, por lo que no tengo nada que ver con lo qué pasó y si tiene pruebas que las de a conocer”.

“El que acusa debe de probar para actuar de manera responsable”.

Por otra parte, recordó que desde el inicio de la pandemia todo se haría con convencimiento y persuadiendo a la gente, ya que no ha habido actos autoritarios por parte del Gobierno federal, prohibiciones o toques de queda, ya que “debemos de actuar de manera responsable”.

El Primer Mandatario acotó que lo logrado para “domar la pandemia” se debe al buen comportamiento de los ciudadanos, “no se va a imponer nada, no se va a utilizar la fuerza”.