Conductor revela el último audio de Debanhi: "Mis papás merecen la verdad"

El caso de Debanhi sigue dando de qué hablar, y es que, luego de que su padre, Mario E. acusara de forma pública al taxista de acoso sexual y de ser el causante de la desaparición y fallecimiento de su hija, ahora ha sido Juan David Cuellar, el chofer de DiDi quien rompió el silencio, contó su verdad y reveló un presunto audio con la voz de Debanhi antes de desaparecer.

Fue por medio de una entrevista con el canal INFO7 donde el conductor, quien fue el encargado de recoger a la joven de 18 años al salir de la fiesta y tomarle la última foto en la que se le ve con vida, decidió dar la cara y contar su versión de los hechos ocurridos la madrugada del pasado 9 de abril, todo esto después de que hace algunos días se hablara de un supuesto video en el que se ve presuntamente a Juan David extender la mano hacía donde estaba la joven en la parte trasera del auto.

En entrevista con Luis Padua narró cómo fue que recibió mensaje por WhatsApp de las amigas de Debanhi para que pasara por ellas en el lugar donde había una fiesta, pero solo subió Debanhi y ellas se fueron en otro vehículo con más personas.

Local Cronología y dudas sobre la ‘muerte’ de Debanhi Escobar

“Alrededor de las 4 de la mañana me mandan un mensaje de WhatsApp donde me dicen que, si puedo pasar por ellas (…) llego, pero nada más suben a Debanhi y me dice que avance, mientras las amigas de un lado me están hablando y al momento de que yo empiezo mi recorrido, me dice que me espere y en eso pasan las amigas, junto con otros chavos que estaban ahí en la fiesta, en otro carro. Lo único que me comentó ella es que ‘eran malas amigas, porque no la quisieron llevar’ y comenzó a llorar”, declaró.

Él reportó todo a las amigas

Asimismo, señaló que Debanhi no le quiso dar la dirección de su casa, motivo por el cual tuvo que contactar nuevamente a las amigas, para que por mensaje le pasaran la dirección, pero tampoco ellas se la quisieron proporcionar, además de que la joven le pidió un cable para cargar su celular y aprovechó para pasarse hacia adelante, en el asiento del copiloto.

En este sentido, Juan David mostró las conversaciones que tuvo con las amigas de Debanhi, incluso dio a conocer unas notas de voz, en las que se puede escuchar que les pregunta si la joven estaba bajo alguna sustancia o algo parecido, por su forma de actuar, a lo que ellas le respondieron: “No, sólo tomó vodka, pero bastante. Nadie le dio nada”.

De acuerdo con su versión, Cuellar explicó como la hoy occisa le pidió que la llevara a otra fiesta y luego insistió en bajarse del auto: “Donde avance antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo se baja ahí es donde yo tomó las fotografías le aviso a su amiga de que se bajó”, relató.

En este sentido, el chofer de taxi por aplicación aseguró que la joven se bajó del taxi por voluntad propia y no quiso que la llevara a su casa, cosa que comunicó a sus amigas, incluso afirmó que comenzó a manotearle, por lo que tuvo que pedirles que fueran por ella al punto donde la habían dejado; asimismo, aclaró que él nunca se quiso bajar, porque en ese tipo de situaciones se pueden prestar para malas interpretaciones, además de que no podía obligarla a subir.

“Yo nunca traté de bajarme porque si yo, quiero subirla o le empiezo a decir cosas, yo pensaba que iba a ser algo contraproducente, de que yo la quiero subir a la fuerza, entonces yo no podía hacer eso, yo no podía tomarme esa libertad de subirla, incluso en el audio le comento a las amigas que yo no puedo hacer eso”, puntualizó.

Revelan último audio de Debanhi antes de morir

Un punto importante en la entrevista que Juan David concedió a INFO7 fue la revelación de un audio, en el que se puede escuchar presuntamente a Debanhi , sin embargo, aclaró que no se entendía muy bien lo que quería decir, pues testificó que hubo momentos en los que decía algunas incoherencias.

“Mis papás merecen la verdad”, comentó la joven que fue encontrada sin vida al interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla el pasado 22 de abril, por lo que en la misma reproducción se oye al chofer preguntarle “¿Cuál verdad?”, pero la chica no respondió.

De esta manera, el conductor aseveró que Debanhi comentó cosas sin sentido, incluso le confesó que “sus padres eran abogados” y que les diría que “él (el taxista), la había llevado a la fiesta”: “Ella decía que yo estuve con ella en la fiesta, pero yo andaba trabajando”, explicó, por lo que creyó que la joven lo confundió, pues “no estaba en sus cinco sentidos”.

Finalmente, Juan David Cuellar añadió que tomó la decisión de compartir su versión de los hechos hasta este momento debido a las declaraciones de Mario, papá de Debanhi, mismas que le han causado problemas personales y laborales.

“El señor el viernes comentó mi nombre, me trajo muchos problemas, problemas con mi familia, laborales, personales (…) el señor está haciendo una acusación grave, donde me acusa de acoso y pues en ningún momento la acose. El señor dice muchas cosas, pero él no estuvo ahí, no conoce la verdad, por eso yo vine a decir la verdad, yo estoy seguro de que, si el señor supiera, que yo siempre quise llevarla a su casa, que yo siempre me porte bien con ella, no estuviera diciendo lo que está diciendo ahorita, al contrario, me daría las gracias por tratar de ayudar a su hija, pero pues es algo que yo no puedo, no puedo controlar lo que él diga”, concretó.

