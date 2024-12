Fernández Noroña y Javier Corral discuten por voto en contra del expanista

La votación en contra de la desaparición de los órganos autónomos por parte del senador de Morena Javier Corral Jurado provocó que el presidente de la Mesa Directiva Gerardo Fernández Noroña lo llamara malagradecido.

“Malagradecido” le dijo a Javier Corral a través de sus redes sociales, a lo que el expanista le contestó “injusto”.

En una transmisión en Facebook Life, Fernández Noroña acusó a Corral Jurado de “mandar mensajes equívocos” después de que votó en contra de la reforma a la Constitución para desaparecer siete órganos autónomos.

El presidente del Senado aseveró que el exgobernador de Chihuahua cometió un “error muy fuerte”, e incluso lo llamó “malagradecido” al hacer referencia a las gestiones que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México para evitar que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua lo detuviera en agosto pasado por presuntamente incurrir en un desvío de más de 98 millones de pesos.

“Apenas se integra al movimiento y no quiere darse cuenta que manda mensajes equívocos. Te acaban de salvar de que te metieran a la cárcel porque Maru Campos, la gobernadora, iba con todo, estuvo a punto. No debes mandar ningún mensaje equívoco que pareciera, pues sí lo voy a decir, que pareciera que uno es malagradecido”, dijo Gerardo Fernández Noroña.

Este miércoles, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, respondió a estos señalamientos y rechazó que sea malagradecido, pues manifestó tener un gran aprecio por Fernández Noroña. Pero, reconoció que le extrañó muchísimo el tono de esas declaraciones y las calificó de desafortunadas.

“Me parece muy desafortunada y por supuesto muy injusta. Yo he venido aquí a contribuir, he venido a colaborar, yo no he venido a refugiarme aquí. Mi voto en contra yo lo participé con toda anticipación, no solamente a nuestro coordinador, a muchos compañeros del grupo parlamentario", explicó.

“Es un tema que debo decirlo como es, yo siempre conversé y platiqué, bueno en su momento, con el presidente López Obrador, pero de una manera muy específica con la doctora Claudia Sheinbaum, declaró”.

Reiteró que él fue claro en su postura sobre los órganos autónomos, porque “yo contribuí a formarlos”, en tanto, Gerardo Fernández Noroña en entrevista sentenció que nunca llamó mal agradecido a Corral y que no hay pleito con él.