FGR exige explicaciones a EU por secuestro de El Mayo Zambada

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, actualizó este martes la información de la detención del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada y exigió detalles sobre su secuestro a Estados Unidos.



"El Gobierno de los Estados Unidos nos ha informado una parte pero falta otra que es fundamental", enfatizó Gertz sobre el proceso de detención del narcotraficante el pasado 25 de julio.



El funcionario explicó que Zambada fue "secuestrado" en Culiacán, "llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos, la entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo que en este caso es el avión que traía sus matrículas clonadas y se tiene que identificar fundamentalmente al piloto", aseguró.

Gertz insistió en exigir información a EU sobre cómo había llegado dicho avión a territorio mexicano y por qué no había sido detenida la persona que lo pilotaba en dichas condiciones.



"De todas maneras va a ir saliendo (la información) porque en las audiencias las personas se van a ir desahogando y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos", afirmó el fiscal.

La detención de 'El Mayo' Zambada se produjo tras ser "secuestrado" por Joaquín Guzmán López, hijo del 'Chapo' Guzmán y uno de los líderes de la facción de los 'Chapitos', parte del ahora escindido Cartel de Sinaloa, quien habría colaborado en la detención del antiguo socio de su padre para conseguir facilidades procesales por parte de Estados Unidos para él mismo y su hermano, Ovidio, quien permanece en custodia norteamericana desde 2023.



Respecto a una supuesta actuación irregular del gobernador de Sinaola, Rubén Rocha, acusado de colaborar con la facción de los hijos del 'Chapo', Gertz alegó que no harían imputaciones hasta tener las pruebas suficientes.

Además, el fiscal aseguró que Estados Unidos no explica los motivos para no facilitar la información solicitada desde hace semanas por México.



"No nos dicen; nosotros ya hicimos la solicitud de asistencia jurídica internacional, es lo que la ley nos permite, es lo que existe en un entorno internacional de derecho público internacional, hemos hecho esa solicitud y nos han contestado algunas cosas, pero esas a las que usted (periodista) se refiere y a las que hemos platicado en este momento no", reconoció Gertz en la conferencia.