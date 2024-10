García Luna revelará nombres si le dan cadena perpetua: Mike Vigil, ex agente de la DEA

"Si Genaro García Luna recibe una sentencia de 20 o 25 años, entonces posiblemente no va a colaborar. Pero si le dan cadena perpetua sí lo hará "y va a dar nombres”, anticipa Mike Vigil, ex agente de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), unas horas antes de que el ex secretario de Seguridad federal de México se presente ante la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.

El ex funcionario mexicano, hallado culpable del delito de empresa criminal continuada en Estados Unidos, recibe hoy una sentencia por parte del juez Brian Cogan —quien ya condenó a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera—. Dicha sentencia podría ir desde los 20 años de cárcel (como solicitó su defensa legal) hasta la cadena perpetua (que pidió la fiscalía de Nueva York).

“Aquí en los Estados Unidos normalmente los fiscales no van a negociar con alguien si él no puede entregar a alguien más elevado que él. Casi nunca hacen negocios con alguien que quiere entregar a alguien más bajo que ellos”, explicó Vigil en entrevista con El Sol de México.

En este caso, alguien en un rango mayor a García Luna, solamente serían capos o presidentes, ¿no?

Tiene que ser alguien más elevado que él. Con esto te lo digo todo.

¿Qué puede pasar cuando le dicten sentencia a García Luna?

"Todo depende. Número uno, si estuvo colaborando García Luna, eso va a influir. Número dos, él no es acusado de ningún acto de violencia, eso también puede influir en favor de él. Los fiscales federales están solicitando una cadena perpetua, pero ellos siempre van a buscar lo máximo".

Normalmente los jueces aquí en los Estados Unidos ven de una manera muy negativa si alguien abusa de su puesto oficial para actividades criminales. Todas esas cosas pueden influir en su contra y algunas en su favor

Mike Vigil

De acuerdo con el exagente de la DEA, el juez Cogan se caracteriza por su firmeza ante los criminales, como demostró en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien dictó cadena perpetua años atrás. No obstante, Vigil se reservó un pronóstico respecto a este caso dado que, como explicó, hay muchas variantes que podrían alterar la decisión final.

El juez, dice Vigil, va a tomar en cuenta muchos factores: cuándo empezó actividades criminales, cuántos años estuvo metido en eso, que no cometió actos violentos, qué es lo que se sabe. Yo creo que va a tener muchas implicaciones para México.

El expresidente Felipe Calderón y Genaro García Luna, quien fungía como secretario de Seguridad Pública.

Además, recordó, García Luna lleva cinco años encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn. Este tiempo podría acortar su tiempo en la cárcel si no es sentenciado de por vida.

Para dimensionar la dificultad de hacer un pronóstico, Vigil recordó el caso del exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, quien recibió en Estados Unidos una condena de 59 años. Esto, pese a que tiempo atrás a su hermano, Antonio Hernández, le dictaron cadena perpetua.

La sentencia a García Luna se dará en un contexto de múltiples juicios a capos mexicanos en Estados Unidos: tan solo dos días después, y frente al mismo Cogan, Ismael El Mayo Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, continuará con su juicio por acusaciones relacionadas con narcotráfico, empresa criminal y lavado de dinero. Además están en puerta audiencias contra Los Chapitos Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán.

¿La sentencia que se dé a García Luna puede influir en los demás juicios de los capos mexicanos en Estados Unidos?

-No creo que eso vaya a tener una influencia. Creo que lo van a ver como casos separados.

Genaro García Luna es descrito por el ex agente de la DEA como una figura “muy importante" en México, dado su papel en la seguridad del país. Vigil recuerda los inicios de García Luna en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) —hoy Centro Nacional de Inteligencia—, su paso como encargado de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) —equivalente al FBI de EU–, hasta llegar a ser el secretario de Seguridad federal en México en el periodo presidencial de Felipe Calderón, de 2006 a 2012.

"Él jugaba un papel muy importante en México. Él creó o construyó lo que se llamaba ‘el búnker´ afuera de la Ciudad de México, donde monitoreaba avionetas, pandemias, tenían mucha información sobre los cárteles, los criminales, tenían grupos antisecuestros, tenían muchos elementos muy educados, analistas de inteligencia. Entonces, él jugó un papel fuerte en el gobierno de México. Tuvo puestos muy elevados".

Hoy se presentará ante la Corte con un par de pantalones de vestir azul marino, un saco del mismo color, camisa blanca, zapatos negros y corbata. En febrero de 2013 fue hallado culpable por los cargos de participar en una empresa delictiva continuada; conspiración para distribuir y poseer cocaína; conspiración para la importación de cocaína; conspiración para la distribución internacional de cocaína; y hacer declaraciones falsas.