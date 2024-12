Gobierno federal designará responsables regionales para combatir inseguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se designarán responsables regionales de distintas corporaciones de seguridad para mejorar la coordinación en materia de seguridad, iniciando en Sinaloa donde en los últimos tres meses la violencia creció debido al enfrentamiento de las facciones del Cártel de Sinaloa.

"Estamos nombrando responsables en distintas zonas que nos ayuden a fortalecer esa coordinación. En algunos casos es un responsable de Marina, en otros casos de la Guardia Nacional, en otros casos del Ejército, en otros casos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana", declaró en conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta aseguró que la estrategia de seguridad en su gobierno ya está dando resultados. Sheinbaum señaló la "incautación histórica" de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa dada a conocer el día de ayer, 4 de diciembre, cuando las autoridades detuvieron a dos personas en el municipio de Ahome y también aseguraron precursores químicos para la fabricación de esta droga. Las pérdidas económicas para estas organizaciones criminales se estimaron en ocho mil millones de pesos.

El almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, detalló sobre algunos de los aseguramientos hechos en el mar, como la incautación de ocho toneladas de cocaína en un solo evento, y de otras embarcaciones en las que se hallaron entre 1.5 hasta tres toneladas de cocaína, que de acuerdo con el almirante permiten debilitar el tráfico de drogas al interior del país y hacia Estados Unidos.

Ayer en Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró en conferencia de prensa a medios locales que la violencia en el estado no se detendrá "de la noche a la mañana", que la situación de inseguridad tomará el tiempo que sea necesario para resolverse.Harfuch afirmó que "no podemos evitar que hechos lamentables, homicidios, ocurran", sin embargo aclaró que su responsabilidad y la de las autoridades es que no queden impunes.

En la conferencia de prensa de este jueves, Sheinbaum reiteró que las detenciones y aseguramientos se realizan a la par de las acciones de atención a las causas enfocadas en los cuatro ejes de su gobierno. Sheinbaum también agradeció la coordinación que se tiene con el fiscal Alejandro Gertz Manero y con la Fiscalía General de la República para encaminar estas acciones y judicializar los casos.

"Y la coordinación también tiene que ver con que los jueces hagan su parte, porque cómo es posible las liberaciones que están haciendo. Es de verdad de no creerse la actitud de ciertos jueces, ya no solo con temas que tiene que ver con el pago de impuestos (...) sino para el tema de delincuencia, en donde liberan delincuentes. Entonces también el Poder Judicial en este periodo tiene que hacer su parte" criticó la presidenta Sheinbaum.