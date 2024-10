Guerrero pierde agentes del MP: es el estado con menos funcionarios para atender víctimas

La tasa de agentes y fiscales del Ministerio Público (MP) en Guerrero por cada 100 mil habitantes es la más baja a nivel nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado había tres funcionarios por cada 100 mil habitantes.

Al inicio del sexenio pasado, en 2018, había 14.4 agentes y fiscales por cada 100 mil personas en el estado. Desde ese ese año la cifra ha descendido hasta ser la más baja a nivel nacional.

La carga de trabajo que enfrentan los ministerios públicos de Guerrero también se posicionó como la más alta a nivel nacional. De acuerdo con los datos del Inegi, a cada agente o fiscal del MP en el estado le tocó atender mil 307 asuntos, entre carpetas de investigación y averiguaciones previas.

La cantidad óptima de casos a resolver por cada fiscal varía según el carácter del delito y si se trata de una Fiscalía especializada o no, pero 100 casos a resolver por cada fiscal ya es una cantidad exorbitante, señala Alejandra Gasca, directora de Observación de la Autoridad en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

La escasez de agentes y fiscales en los ministerios públicos obedece a la falta de recursos destinados al sistema de justicia, así como a la poca planeación, preparación y coordinación entre las autoridades.

“El MP no tiene la capacidad, hablando de recursos humanos, de recibir las denuncias. No tiene la capacidad de iniciar una adecuada recolección de los datos desde el momento de la entrevista. No hay una capacidad instalada. Hay una saturación en el sistema de justicia. Ese es el primer punto que se tiene que resolver”, dijo.

De acuerdo con datos publicados por el Inegi, Guanajuato es el segundo estado con menor cantidad de agentes y fiscales del Ministerio Público: 5.1 funcionarios por cada 100 mil habitantes. Le sigue Veracruz, con 5.2 servidores públicos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a carga de trabajo, después de Guerrero, los ministerios públicos de Baja California, Aguascalientes, Jalisco, Coahuila y Nuevo León concentran el mayor número de casos. En Baja California a cada funcionario le corresponden mil 14 casos; en Aguascalientes son 909 por cada servidor; en Jalisco, 787; en Coahuila, 726, y en Nuevo León se registraron 729 carpetas de investigación y averiguaciones previas por desahogar para cada funcionario del MP.

El informe “Estadísticas a propósito del día Nacional del MP” recupera los resultados de los censos Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), del Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.