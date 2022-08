Hombres por la fraternidad

Hermandad, unión y correspondencia entre hermanos, son las bases con las que se han cimentado las fraternidades de hombres a lo largo de la historia. A muchos esa idea los puede transportar a la Edad Media, con el estereotipo de los hombres barbones que levantan su tarro de cerveza mientras celebran el triunfo de alguna batalla.

Otros podrían pensar en aquel capítulo de los Simpson en el que Homero se integra a la “Logia de los Magios” integrada por la mayoría de hombres de Springfield, quienes visten túnicas y llevan a cabo un ritual de iniciación aceptando las reglas de la hermandad.

Pero en realidad se trata de algo un poco más serio. Las fraternidades o logias han sido creadas a partir de la masonería, la cual, la Real Academia de la Lengua (RAE) define como una organización discreta internacional, movida por el sentimiento de fraternidad que busca la mejora del hombre en sociedad a través del desarrollo moral y el cultivo de numerosas disciplinas como las ciencias y las artes.

Así surgen alrededor del mundo diferentes organizaciones integradas por hombres que son más conocidas en las universidades de Estados Unidos y que, contrario a lo que mucha gente piensa, no están dedicadas a la fiesta o el desorden, sino a perseguir altos valores humanos y a contribuir con causas altruistas y filantrópicas.

Entre las más importantes se encuentran Sigma Alpha Epsilon, Kappa Sigma, Lamda Chi Alpha y Phi Delta Theta, esta última ubicada en Miami University-Oxford, en el estado de Ohio, a la que han pertenecido importantes personajes como el actor Burt Reynolds y el primer astronauta que pisó la Luna, Neil Armstrong.

Las fraternidades en México

En nuestro país, durante la época de la Revolución, estos grupos estaban compuestos por intelectuales, artistas o miembros de la política, quienes debatían sobre distintos temas de la época.

Actualmente muchas de estas organizaciones son creadas con fines religiosos, y son pocas las que permiten la integración de grupos de hombres con objetivos distintos donde se generen la convivencia, el diálogo y la apertura hacia temas personales, donde se puedan liberar los conflictos que afectan, física y emocionalmente la vida de cada integrante, mismos que no se atreven a contarlo a nadie.

Bajo estos preceptos surge el “Círculo de Hombres en busca de la excelencia”, que a través de las redes sociales se ha convertido en punto de encuentro para hombres de cualquier edad, sin importar su identidad sexual, que necesitan expresar necesidades e inquietudes ante otros miembros de su mismo género.

“El Circulo surgió a partir de que retomé la idea de un amigo que me invitó a participar de manera presencial a un grupo donde la dinámica era desarrollar la parte emocional y espiritual sin tocar en ningún momento la religión. La interacción con los compañeros era muy cercana, había mucho apoyo, un entorno de fraternidad donde podías sentir el apoyo necesario de los compañeros.

“Era un ambiente privado donde expresabas libremente lo que a ti te estaba molestando y cómo te sentías. En esas reuniones no había mucha guía y nos enfrentábamos al tema de la masculinidad y de sanar, y vagamente tocábamos temas como las heridas de la infancia, esa huella de abandono que vino de parte de tu madre o de tu padre, entre otros importantes temas”, dice Miguel Villegas, creador del Círculo de Hombres.

Villegas no es un especialista en psicología o psiquiatría, tampoco inculca ninguna religión, porque en realidad se dedica a comercialización y las ventas. Simplemente se autodefine como un consejero. Sin embargo, realizó una maestría sobre programación neurolingüística (PNL) e inteligencia emocional.

“Muchos hombres están desconectados de la espiritualidad y no estoy hablando de la religión. Parece que esto está fuera de su concepción y que no es para hombres, así como muchas otras prácticas, por lo que me pareció muy interesante y algo que se tenía que desarrollar más todavía. Hasta el momento, no he visto otro círculo de hombres en México, sólo páginas o sitios web, pero en realidad no he podido contactarme con alguien por eso decidí continuar con esta práctica.

Anteriormente, las reuniones se llevaban a cabo de forma presencial, y a partir de la pandemia se realizan a través de Google Meet. Dice que los únicos requisitos para entrar al grupo son: “Ser hombre, sin importar la edad, ya que los jóvenes y adolescentes necesitan más que nunca este tipo de opciones, pues existe una pérdida de identidad muy fuerte en ellos hoy en día.

“Además, tenemos reglas básicas como la privacidad total, todo lo que se comparte se queda aquí, no podemos decir nombres, el respeto es muy importante, si un compañero dice algo no podemos hacer crítica, ni burla, ni señalar nada. Otra es no tomarnos nada personal y no apoyar la violencia de ningún tipo de género, ni el maltrato, ni el machismo”, explica.

Miguel dice que cada sesión se realiza a través de dos modalidades:

“Hablamos de un tema con base en nuestras propias experiencias, nuestra opinión o simplemente como un punto de vista; y la segunda, lo hacemos de forma libre, habla de lo que tú quieras porque puede que llegue el día en que estemos en una reunión y tal vez hayas tenido un bajón o algún conflicto y el tema del día no se presta a lo que estás viviendo en ese momento, y lo que buscas es desahogarte, entonces te empiezas a retraer o a dejar poco a poco el grupo”.

Al Círculo se han integrado hombres de otros países de Latinoamérica como Venezuela, Chile, Colombia y Perú.

“Ha crecido la interacción, todo con la finalidad de que tengamos un espacio en donde podamos hablar en privado que no sea un bar, una fiesta o una reunión de cuates donde se tenga que hablar de cosas superficiales, sino de cosas más profundas, cosas de las cuales yo no he podido hablar con nadie por miedo a ser juzgado a la burla o al rechazo, a los hombres les cuesta mucho trabajo abrirse por temor a esto”.

Algunas de las problemáticas

“Descubrimos que muchos hombres estaban marcados por la relación de su padre tremendamente, uno se convirtió en psicólogo sólo para saber cómo poder tratar todas esas heridas emocionales que él tenía a causa de la relación de su padre; otro contó que se convirtió en magistrado específicamente porque su padre lo abandonó y cuando la ley le exigió (al padre) pagar la pensión de sus hijos, contestó que sólo podía pagar 30 dólares al mes, esto para una familia de cinco personas, entonces decide hacer algo para que nadie más atraviese por la misma situación”.

Las vidas de muchos hombres han sido marcadas o dirigidas por este tipo de heridas o relaciones del pasado, “yo soy uno de ellos, yo no tuve a mi padre y esto no me dio seguridad, no me dio confianza, me convirtió en un hombre muy introvertido, me costaba mucho trabajo relacionarme con mujeres y con otros hombres porque tenía mucho miedo.

“Este tipo de cosas son las que estamos tratando de liberar, de extraer, cuesta mucho trabajo porque los caballeros no se abren por culpa de los estereotipos y todas las cosas que nos fueron marcando por culpa de la abuela, el abuelo, el padre, el tío, el primo, alguien en algún momento te dijo que los hombres no hacen esto, los hombres tienen que hacerlo de una forma, para un hombre no hay espacio para esto, un hombre se tiene que aguantar, por eso hemos creado una cultura donde los hombres no se sienten a gusto y de ahí viene el origen del machismo”.

“El abuso sexual por parte de familiares es lo que ha marcado fuertemente la vida de algunos. Alguien alteró su percepción de la sexualidad, simplemente por un abuso sexual de la que fueron víctimas. Pero el liberarse de esto ayudará a ser mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, mejores esposos. Si tú puedes incrementar y elevar un poco tu conciencia hacia tu masculinidad, entonces puedes ser mejor persona con todas las personas que tienes a tu alrededor”, concluye.

La próxima reunión será el próximo jueves 25 de agosto a las 19:00 horas, y se puede contactar al creador del grupo a través del Instagram @Cdhexcelencia .

