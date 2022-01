Detienen a excomisionado de la Policía Federal por atropellar y matar a mujer

Mujer pierde la vida al ser atropellada por Facundo Rosas Rosas ex funcionario de la Policía Federal.

Facundo Rosas Rosas, quien fuera ex mando de la policía federal, fue detenido por atropellar a una mujer de aproximadamente 52 años de edad, que circulaba en el cruce de Eje 10 sur esquina con Insurgentes Sur en la alcaldía Álvaro Obregón.

La mañana de este jueves, se registró un percance vehicular en donde se vio involucrado el ex mandatario federal, quien, mientras circulaba sobre Avenida de los Insurgentes sur, giró para incorporarse a la avenida Río Magdalena, sin darse cuenta atropelló a la transeúnte Blanca “N” mientras cruzaba la calle por el cruce peatonal, así perdió la vida en el lugar mencionado.

El ex colaborador cercano a García Luna, fue detenido por las autoridades capitalinas y remitidas a las autoridades correspondientes; mientras que en lugar llegaron familiares de la víctima quienes la identificarían minutos más tarde.

Facundo Rosas Rosas, fue ex comisionado de Policía Federal, en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, quien estuvo bajo el mando del ex titular de la Policía Federal, del 2009 a 2012; quien también fuera ex Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.

