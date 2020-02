Investigan a Antorcha Campesina por lavado y huachicoleo

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Antorcha Campesina por los presuntos delitos de lavado de dinero y huachicoleo. Esta organización salió a manifestarse ayer en demanda de que el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) les reconozca su registro como partido político local.

En la ciudad de Puebla, 20 mil antorchitas tomaron las calles en protesta porque el IEEP les negó el registro como partido político nacional, esto a pesar de que, según ellos, cumplieron con los requisitos de ley para obtenerlos.

Miles de banderas rojas fueron levantadas en el zócalo poblano donde se reunieron los dos contingentes de antorchistas que salieron desde la fuente de Los Frailes en la avenida Juárez y desde la calzada Ignacio Zaragoza en Los Fuertes.

La demanda de los militantes es que el IEEP les reconozca las 23 asambleas que realizaron para convertirse en partido político local y que el gobernador Luis Miguel Barbosa deje de intervenir en el instituto para evitar su registro.

En medio de estas manifestaciones, El Sol de México realizó un recorrido por el municipio de Tecomatlán, Puebla, cuna del antorchismo, localidad al que no se entra sin el aval de la organización dirigida por Aquiles Córdova.

Aquí el Movimiento Antorchista Nacional ha creado un emporio político y social que le ha permitido tras 45 años de existencia crecer y replicar un modelo político, educativo y social "para transformar el rezago y las carencias que está región y otras del país viven", aseguraron fundadores y dirigentes nacionales de la organización.

Al entrar a esta localidad el contraste se advierte ante los precarios pueblos que colindan y dan acceso a este municipio, el cual cuenta con todos los servicios y empleos para sus pobladores, mismos que viven especialmente del comercio y la artesanía.

Tecomatlán es un municipio que parecería una ciudad ubicada en otro país y no junto a la pobreza y el rezago de los municipios con los que hoy colinda, pues sus calles están pavimentadas y cuentan con agua potable, luz y drenaje.

La organización política ha sido acusada de “ser violenta”, “de una agrupación priísta que ha hecho lo que ha querido por la vía del chantaje”, “un grupo caciquil que se vale de métodos radicales para obtener su objetivo y que monopoliza recursos gubernamentales”, “una organización inmersa en la complicación del doble juego, la doble moral de la simulación, que juega a la infidelidad política y que juega con Dios y con el Diablo”.

Sin embargo, los fundadores y antorchistas tanto adultos como las nuevas generaciones rechazan esas afirmaciones y señalan que no son violentos y siempre han apoyado a las familias de escasos recursos.

La región se distingue por su sistema de democracia participativa, “a través del cual el pueblo de Tecomatlán ha logrado darle un impulso importante a su proyecto de desarrollo integral, armónico y sostenido con una cooperativa regional con la que ha conseguido erradicar la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades al dotar al pueblo con servicios y equipamientos para restablecer el Estado de derecho y la seguridad.

Con esta seguridad buscaron formar su partido local, esto para después formar el registro nacional.

La negativa de otorgarle el registro a Antorcha Campesina parte de que el Instituto Electoral del Estado de Puebla detectó irregularidades en su registro, en específico, en que el trámite para sustituir a la organización Podemos Puebla.

Camerina Viveros, representante de Podemos Puebla, explicó que el Movimiento Antorchista intentó piratearse el registro de solicitud de su organización, pero al no poder demostrar que realizó los trámites de manera legal, el IEEP determinó negarle el registro.

“Yo me inconforme ante el Instituto cuando me enteré en los medios de comunicación cuando la presidenta del instituto salió decir que el partido Podemos ya era Movimiento Antorchista Poblano. Ellos ya estaban haciendo asambleas, pero no es que por eso le vayan a dar el requisito”.

Vivero dijo que ella, junto con otras cuatro personas hizo la solicitud de registro ante el IEEP en enero, pero uno de sus compañeros, Eleazar Popócatl Castillo quiso “piratear” el registro a favor de Antorcha, esto metiendo documentos para informar una sustitución, pero como nunca demostró que se hizo legalmente, lo rechazaron.