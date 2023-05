Mario Marín gana amparo para que juez reponga el proceso de sentencia

Mario Marín Torres, exgobernador del estado de Puebla, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho en 2005, ganó este jueves un amparo, pero no la libertad, ya que será más adelante cuando tras la reposición del procedimiento judicial, un juez determine si mantiene el auto de formal prisión o concede la libertad al político priísta, quien seguirá recluido en el penal de “El Altiplano", en el Estado de México.

Puedes leer: Ratifican prisión preventiva para exgobernador Mario Marín, acusado de tortura a Lydia Cacho

La mañana de este 18 de mayo, se llevó a cabo la respectiva audiencia para dar un fallo sobre el recurso de revisión que Mario Marín Torres promovió a través del despacho Consultoría Corporativa de México, luego de que se inconformara porque el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal de Cancún, le negó con anterioridad el amparo contra el auto de formal prisión que le fue dictado por su probable responsabilidad en el delito de tortura.

Justicia Trasladan a Mario Marín y Jean Succar Kuri al penal del Altiplano

Después de que este jueves el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, advirtiera diversas violaciones procesales contra Marín Torres, decidió otorgar el amparo y la protección de la justicia federal al detenido.

Es así como en la revisión número 318/2021, relacionado con el juicio de amparo 205/2021/3°, se estableció que la sentencia del auto de formal prisión carecía de validez por no contar con la firma de juzgado por lo que se ordenó revocar la sentencia y reponer el procedimiento jurídico

De esta forma el caso regresará a manos de un juez penal, quien más adelante, una vez que se reponga el procedimiento resolverá si mantiene firme su decisión del auto de formal prisión en contra de Mario Marín o le concede la libertad.

LYDIA CACHO SE PRONUNCIA

Sobre el asunto, la también escritora Lydia Cacho escribió un tuit en el que reafirmó que Mario Marín permanecerá en prisión ya que el Tribunal determinó que se debe corregir un error del documento de sentencia y una vez corregido, seguirán en el juicio. Además de que recálcalo que el exgobernador de Puebla no está exonerado de los cargos que se le imputan.

📡 HOY: #MarioMarín permanecerá en prisión. El tribunal determinó que se debe corregir un error del documento de sentencia. Una vez corregido seguimos en el juicio. NO sale de prisión y NO fue exonerado. #NoMásTortura #CasoLydiaCacho — Lydia Cacho (@lydiacachosi) May 18, 2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Es de recordar que Lydia Cacho fue detenida en el año 2005 tras la publicación de su libro “Los Demonios del Edén”, en los que destapó una red de pornografía y explotación infantil en la que involucraba a grandes empresarios y políticos; durante tal arresto fue torturada por lo que más tarde denunció los hechos.

Varios años después se giraron órdenes de aprehensión, una para Mario Marín, otra para el empresario textilero o “rey de la Mezclilla” Kamel Nacif y el ya sentenciado Jean Sucar.

Publicado en El Sol de Puebla