SSPC, sin revelar detalles del asesinato del comisario Milton Morales

Tras el asesinato de Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, ocurrido el domingo pasado en el municipio de Coacalco, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que la dependencia a su cargo realiza una investigación conjunta para esclarecer el crimen.

Al preguntarle a la funcionaria este martes en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que “hay una investigación importante que está encabezada por la Fiscalía del Estado de México” en colaboración con las la Fiscalía General de la República y la policía de la ciudad de México, “así como también de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Federal, así también como también de parte del CNI (Centro Nacional de Inteligencia)”, indicó.

Rodríguez subrayó que todas las dependencias están colaborando “para que se aclare lo más pronto posible” este crimen.

CDMX Los casos del mando asesinado de la SSC: del atentado contra Gómez Leyva al mayor decomiso de droga en CDMX

Agregó que no quiere dar por el momento ningún detalle que pueda afectar esta investigación, “porque lo que queremos es que haya castigo a los responsables y que no haya impunidad en este caso”.

Remarcó que “muchos conocíamos a este director general, a Milton y era un buen compañero, muy competente, muy colaborador con muchos de nosotros que hemos trabajado en los temas de seguridad en el país, y pues lamentar, enviar nuestro abrazo de solidaridad a los compañeros y a la familia también de Milton”, comentó.

Finalmente, subrayó que van a seguir apoyando en las investigaciones que tiene la fiscalía del Estado de México, “que son serias y seguramente darán con los responsables de este crimen”, concluyó.

Al preguntarle por una de las hipótesis que apunta que los criminales seguían al comisario Morales Figueroa y si hubo negligencia al no darle protección, Rodríguez respondió que hay un seguimiento paso a paso de quienes participaron en el crimen. Pero subrayó que prefiere ser muy prudente y no dar detalles para que no haya impunidad en este caso.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El domingo pasado el comisario jefe de la Policía de Ciudad de México, Milton Ludgerio Morales Figueroa, fue atacado con arma de fuego, cuando estaba en calles del centro del municipio de Coacalco, en el Estado de México.

Según algunos testigos, unos sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon en forma directa contra el mando capitalino.