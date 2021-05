Las elecciones se ganan con votos, no con intimidaciones, dice Arquidiócesis de Xalapa

Al señalar que las elecciones se ganan con votos, no con intimidaciones, la Arquidiócesis de Xalapa aseguró que se ora porque la jornada del 6 de junio sea participada y los comicios se realicen en paz y con mucha madurez cívica, así como política.

El vocero de la Arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes, mencionó que se espera que las instituciones encargadas de contar los votos puedan desempeñarse con responsabilidad y que se respeten los resultados.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía emitir un voto libre, razonado y discernido al analizar la plataforma, el partido, la propuesta y la persona que busca llegar a un cargo de elección popular.

Pidió no dejarse impresionar por las apariencias, ni por la compra de votos o los chantajes, “la bondad o apariencia no es suficiente, se necesita también capacidad y eficiencia, se requiere que la bondad de la persona esté respaldada también por una plataforma o partido que vea por el bien de usted. No sea que esté usted entregando un cheque en blanco y más tarde vengan por sus libertades y los valores en los que usted cree”.

Refirió que lamentablemente ya se han ido gestando varios signos que apuntan a la imposición de la Ideología de género y del pensamiento único a través de iniciativas de ley o políticas públicas que atentan contra la vida, la familia y las libertades fundamentales; además de que la pobreza sigue en aumento y las deudas sociales no se han resuelto en materia de seguridad, salud, educación.

Reiteró el llamado para analizar lo que se ha ganado y perdido, pero sobre todo a considerar si lo que le prometieron lo cumplieron y si las cosas están mejor o peor que antes.

“Vea si se siente satisfecho de la forma en que se está conduciendo nuestro país; analice los servicios que tiene y si sus impuestos se están usando en beneficio de usted”, dijo.

Destacó que esta última semana los candidatos buscarán ganarse la simpatía de los ciudadanos, por lo que los servicios, cosas y dinero lleguen “a carretadas”.

“Cuando hay ofertas es porque el producto no se vende o porque ya está fuera de temporada. El discernimiento le toca a usted, usted tiene el derecho de decidir con libertad, pero también con responsabilidad, no se deje engañar, ni presionar, no venda su conciencia ni se deje llevar por la conveniencia, lo que sí debe moverlo es el bien común. México nos necesita a todos”, expresó.

Manifestó que los ciudadanos no se pueden quedar en la indiferencia, la apatía o la negación de participar en las elecciones.

“Con nuestro voto, los ciudadanos seremos los responsables de darle a nuestra sociedad los servidores públicos que se necesitan. En este proceso electoral, los ciudadanos debemos pasar de la queja a las propuestas y de la indignación a la participación, tenga en cuenta el bien posible ya que las opciones que tenga enfrente seguramente no serán las fórmulas perfectas. Piense no sólo en usted sino en el país que desea entregar a sus hijos”, agregó.