AMLO ahorra millones al viajar como turista

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya tuvo sus primeros frutos por no volar en el lujoso avión presidencial José María Morelos y Pavón, a pesar de las críticas recibidas por usar las aerolíneas y vuelos comerciales para visitar cada rincón del país.

El gasto de los 11 primeros viajes nacionales realizados por su antecesor, Enrique Peña Nieto, alcanzan para pagar todas las giras que el político tabasqueño hizo en sus primeros en 13 meses al frente del poder Ejecutivo.

López Obrador, su ayudantía, equipo de comunicación social y otros funcionarios de la Oficina de la Presidencia gastaron en giras nacionales 6 millones 408 mil 452 pesos del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, según las copias de facturas de los viajes a las que tuvo acceso El Sol de México.

Enrique Peña Nieto, ex presidente de la República, gastó más de 45 millones 372 mil 587 pesos por sus giras a Nuevo León, San Luis Potosí, Baja California, Chiapas Chihuahua, Guerrero, Yucatán, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y otros entidades del país realizadas del 1 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013.

El boleto de avión más caro del fundador de Morena fue de 26 mil 389 pesos, cuando realizó una gira en Tijuana, Baja California, el 6 de enero de 2019.

Los funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República, quienes acompañaron al mandatario al anuncio del Programa Zona Libre de la Frontera Norte, desembolsaron 17 mil pesos por el servicio de avión. En total fueron 43 mil 389 pesos por ese viaje a Baja California.

Desde el primer día de gobierno, López Obrador cumplió a cabalidad su promesa de campaña de no subirse y vender el avión presidencial, la primera vez que pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) subastar al avión presidencial fue en septiembre de 2015.

Por esas fechas no había llegado a México, el avión José María Morelos y Pavón y era usado la aeronave conocida como Presidente Juárez”, un Boeing 757-225 fabricado en 1985.

“Ya se tomó la decisión, se va a vender ese avión presidencial. Se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo el ex jefe de la Ciudad de México el 17 de enero de 2020. Ese día el mandatario planteó que la Lotería Nacional vendería cachitos para que se lo llevarán como si fuera el premio mayor.

“Imagínense (ese avión) no lo tiene ni Donald Trump, está valuado en dos mil 500 millones de pesos, tiene para 280 pasajeros, pero lo adaptaron para que pueda ser transportados 80: salas de junta, restaurante, alcoba y es un palacio para los cielos”, comentó López Obrador.

El Boeing 787, que en su actividad oficial realizó 214 viajes para del ex presidente Enrique Peña Nieto, permanece desde el primer día estacionado en el Aeropuerto de Logística del Sur de California, en Estados Unidos.

López Obrador también ordenó la desaparición del Estados Mayor Presidencial, una entidad donde había 8 mil militares dedicados al cuidado del Ejecutivo.

Ahora sólo lo acompaña su ayudantía a cargo de Daniel Asaf, un restaurantero de origen libanés y ex candidato para la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.