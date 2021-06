Sí hay voluntad de Slim para rehabilitar L12, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque tiene diferencias con el empresario Carlos Slim, celebra que exista voluntad de sus empresas por resolver el problema de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México para reparar el daño ocasionado.

"Hay voluntad, deseos de ayudar de participar; no es a ver, vamos al pleito; queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad", aseveró.

Durante la conferencia matutina, el mandatario se refirió a la reunión que sostuvo con el empresario y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la que se trató la rehabilitación de la Línea 12 del metro.

"Yo solo soy conciliador, pero sí estoy contento porque sí hay voluntad, he dicho tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco que es un hombre institucional y que tienen una dimensión social de ayuda y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida", expresó.

Foto: Federico Xolocotzi

Acusó que a diferencia de otros empresarios, que quizá tienen fortunas menores a la del dueño del grupo Carso, a quienes les falta manejo institucional.

"Tienen menos recursos que Carlos Slim, pero tienen ínfulas de mandones, y piensan que el presidente debe ser su pelele, su empleado. Se olvidan que el pueblo es el que manda, y cuando se tiene legitimidad no se puede ningunear al presidente", expresó.

López Obrador aseguró que la investigación sobre el tema va por buen camino, se trabaja que para que lo más pronto posible se rehabilite el transporte que traslada diariamente a más de 300 mil personas, pero es un proceso.

"Hay que terminar los dictámenes y en su momento, la jefa de gobierno va informar. Ya se integró la comisión, se va a profundizar en la revisión para dar seguridad plena y la reconstrucción de la línea", expresó.

La investigación, dijo el presidente, "corresponde a las fiscalías, en especial, a la de la Ciudad de México, esto incluye la atención a los familiares de las víctimas".

"Que se les ayude que no quede impune, que haya reparación del daño y al mismo tiempo que se castigue a quienes resulten responsables, también de conformidad con la ley, porque no creo yo que nadie actúe consciente de que sus actos van a ocasionar la pérdida de vidas, en estos casos no hay premeditación, alevosía o ventaja", expresó.