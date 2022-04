AMLO defiende Cuauhtémoc Blanco: la traen contra él y no dejan de atacarlo

Luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos presentó hace unos día en el Congreso estatal una solicitud de juicio de procedencia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, por tres presuntos delitos que se le imputan desde 2014, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su espaldarazo durante la conferencia mañanera de este 20 de abril.

Te puede interesar: Por si acaso: Cuauhtémoc Blanco se ampara ante posibles acusaciones

A la pregunta expresa de que si el gobernador sigue siendo una persona de toda su confianza, el mandatario señaló que lo que hay detrás es politiquería, porque en Morelos había una asociación delictuosa que se alimentaban y nutrían mutuamente entre el poder político y la delincuencia.

“Entonces la traen en contra de Cuauhtémoc Blanco, y no dejan de atacar, pero yo lo apoyo”, aseguró.

Al cuestionarle que si es gente de su mismo gobierno que lo ataca, López Obrador expresó que Blanco tiene gente que le heredaron e hicieron las leyes antes de que saliera el gobierno anterior, por lo que lo dejaron atado en el Congreso y la Fiscalía.

Justicia Cuauh tiene abiertas ocho carpetas de investigación en Fiscalía Anticorrupción de Morelos

“Una de las cosas que hicieron en el periodo neoliberal era que daban cargos por 10 ó 15 años y no se puede mover a un fiscal estatal. No solo eso, como ocurre también, 10, 15 años para los fiscales anticorrupción puestos por los gobernadores. Hay fiscales que llevan 10 años o más y si vemos los resultados pues ya no deberían de estar. Si se tratara de cualquier trabajador ya los hubiesen despedido”, señaló al aprovechar para criticar a los funcionarios.

Sin embargo, dijo que ha estado ayudando al gobierno y va a seguir visitando Morelos para apoyar al pueblo, y cerró con una frase para dar su apoyo incondicional al gobernador morelense: Por un cabo doy un real, por un soldado un tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón.