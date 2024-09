AMLO desconoce si tendrá seguridad al retirarse: No temo por nada

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no sabe si gozará de protección, después del 30 de septiembre, cuando concluya su mandato, sin embargo, acotó que no teme a nada mientras lo cuida el pueblo.

—¿Tendrá escolta?

—No temo a nada. No sé todavía, pero la gente me va a cuidar, nada más que vuelvo a pedir a todos que no me busquen allá (en Palenque, Chiapas), señaló el presidente.

Durante su sexenio López Obrador ha gozado de un grupo de asistentes que lo cuidan, denominado “Ayudantía” y, también, de un discreto grupo de seguridad de corte militar vestido de civiles denominado “Perseo”, además de una logística de militares que asegura la periferia por donde pasa el presidente durante sus giras. Sin embargo, ha insistido que lo cuida la gente.

Por esto, pidió a sus simpatizantes que procuren no visitar su finca en Chiapas. Reiteró que el martes entregará la Banda Presidencial a su sucesora Claudia Sheinbaum y se quedará unos días en la Ciudad de México para “aclimatarse” y, luego “me voy a ir allá (a Palenque), y pues, pedirles que si me ayudan, no me visten”, insistió.

Argumentó que quien vaya a su finca, dará pretextos a sus adversarios “disfrazados de periodistas” para vigilarlo. Agregó que quiere tranquilidad para escribir y destacó que si alguien lo busca sospechará que son conservadores, “pero yo sé que la gente me va a respetar”, dijo.