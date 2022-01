Voy saliendo del Covid: AMLO sobre su estado de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves en un mensaje en video difundido en sus redes sociales que se está recuperando del contagio de Covid y mantiene diálogo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

A tres días del anuncio de su contagio y luego de permanecer en aislamiento, el mandatario expresó en su video: “Voy saliendo del Covid”, mientras puntualizó que segur con actividades por el bien de México y su pueblo.

El presidente aseguró que el contagio de la variante ómicron de Covid que padece no es grave y constató que eso es bueno para Mexico y quienes también se están contagiando del virus.

“Me da mucho gusto, porque esto significa que esta pandemia va de salida, todavía es pandemia, pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos, no van a aumentar las hospitalizaciones; hay hospitalizaciones, pero no están aumentando mucho y lo más importante no vamos a tener más fallecimientos” dijo el mandatario federal.

El presidente justificó los dichos del secretario de Salud Jorge Alcocer sobre los remedios caseros y reiteró que “aunque se rían mis adversarios” su mamá lo curaba cuando era niños con Vaporrub.

Afirmó que no tuvo cuidados especiales y solo mantiene su molestia en la garganta: “no tuve un tratamiento especial por qué nunca he tenido calentura ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación, todo normal, solo la ronquera que por cierto se me está quitando y un ardor en la garganta que también está menguando, ya es cada vez menor”, dijo.

También, agradeció a todas los ciudadano y presidentes de otros países que externaron sus parabienes hacia él, y, aprovecho para hablar de la venta del Banco Citibanamex.

Al respecto dijo que la venta de esta institución financiera no es malo y sería mejor si se logra “mexicanozar” y mencionó a magnates como Carlos Slim y Ricardo Salinas, quienes pudieran adquirir el banco; aunque acotó que no está en contra de que lo adquieran personas en el extranjero.

Sobre esto puntualizó que sus adversarios están aprovechando el tema para asegurar que Mexico está mal económicamente, pero acotó que la venta de dicho banco, “tiene que ver con una política de Citigroup de regresar a lo que originalmente era como mayorista y dejar la banca de consumo en todo el mundo, esto mismo que se está haciendo ahora en México de vender Banamex ya lo hicieron en China, lo hicieron en India, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Argentina, Colombia y ahora decidieron hacerlo en México”, afirmó el presidente.

Sin embargo subrayó que si esta institución crediticia es comprada por capitalistas nacionales, sería benéfico para México, porque sus ganancias se reinvierten en el país.

“Entonces ahora si se cumplen con todos los procedimientos legales y desde luego se tiene que pagar el impuesto, pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México, celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tienen los recursos suficientes para hacerlo; lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, de Inbursa; de Carlos HankGonzález de Banorte, de otros… Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían comprarlo, junto con otros inversionistas”, expresó.









