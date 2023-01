AMLO niega haber hablado con Biden sobre detención de Ovidio Guzman

Andrés Manuel López aseguró que tras recibir ayer en el aeropuerto Felipe Ángeles a su homólogo estadounidense, Joe Biden, hablaron sobre el desarrollo de los pueblos centroamericanos y negó que se tratara la detención del narcotraficante Ovidio Guzman.

Ante la pregunta de una reportera en su mañanera de este lunes sobre si hablaron de la detención del narcotraficante Ovidio Guzman o de fortalecer las medidas para detener la migración, dijo que no abordaron ninguno de esos dos temas. Aunque subrayó que hablaron de la cooperación binacional para el desarrollo regional.

"No, ninguno de los dos temas tratamos en el camino. En el primer caso, lo que tiene que ver con migración lo planteamos, pero en el marco de la cooperación para el desarrollo. Coincidimos que hay que atender las causas de la migración, que la gente no se echa a andar, no abandona a sus pueblos por gusto", dijo AMLO.

Sobre la detención de Ovidio Guzman el pasado jueves, López Obrador dijo que es un argumento “muy ramplón” de la oposición decir que se le detuvo porque venía Joe Biden.

"Nos dolió mucho el que, en cumplimiento de su deber, 10 elementos del Ejército, una mujer de la Guardia Nacional, compañera, hayan fallecido. Ya se ha hablado con sus familiares, se les está apoyando en todo y hay mucho amor, mucho cariño, mucha solidaridad", destacó el presidente.

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien es considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa, fue detenido el jueves 5 de enero.

El operativo dejó 10 soldados y 19 presuntos delincuentes muertos, informó el Gobierno mexicano este viernes.

Tras la captura de Ovidio Guzman un juez federal de la Ciudad de México suspendió el viernes su extradición.