AMLO ordena a la Guardia Nacional proteger a CFE en Chiapas por presencia del CJNG

Andrés Manuel López Obrador ordenó este lunes a la Guardia Nacional (GN) que proteja a la población y a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Chiapas, para que reinstalen el servicio eléctrico en localidades cercanas a la frontera con Guatemala, luego de que este fin de semana grupos delincuenciales cortaron el servicio.

Luego que circuló en redes sociales este fin de semana un video de un convoy presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Comalapa, Chiapas, que fue aplaudido por los obradores de la región, López Obrador se pronunció sobre ello durante su mañanera de este lunes.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

"También, esos delincuentes que son muy buenos para la propaganda cortaron la luz en algunas comunidades y no han permitido que entren los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a restablecer el servicio. Primero vamos a comenzar con eso, a darle seguridad a los trabajadores para que se reinstale la luz en beneficio de la gente y vamos a estar atentos".

De igual forma, el presidente minimizó el hecho y dijo que se trató de un acto de propaganda limitado a una región que está siendo magnificado por sus opositores.

Subrayó que que en Frontera Comalapa hacia Motocintla hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga que llega de Centroamérica y se enfrentan.

Sin embargo señaló que “afortunadamente no habido muchos asesinatos en Chiapas en general y es ahí, precisamente, dónde han habido enfrentamiento y sacaron un video donde se ven entrando 20 camionetas”.

Sociedad Aumenta la detención de narcos invisibles, brazos de los cárteles mexicanos

Respecto al video donde se ve al convoy de hombres armados, dijo que “sí hay gente aparentemente recibiendo apoyos y probablemente podrían ser bases de apoyo que hay en algunas partes”.

Añadió que son personas a las que se les entregan despensas o (apoyan) por miedo a los grupos criminales, “porque los amenazan, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región que ya se está atendiendo. Ya está en eso la Guardia Nacional, pero lo que llama la atención es Denisse Dresser, (Ignacio) Morales Lechuga, (Javier) Lozano Gracia, que ni siquiera conocen Frontera Comalapa ni Motocintla, pero así en nado sincronizado, como si dominara el narco en todo Chiapas y en todo México”, puntualizó.

Asimismo es un llamado a la población para que no se deje someter pon los Delinqüentes y que los jóvenes no se enganchan con estos grupos delincuenciales, mientras reitero que ya ordenó a la Guardia Nacional que dé seguridad a la población.

“Esto (del video) tiene que ver con el poco contenido que tienen para atacarnos, no hay miga, entonces cualquier cosa se vuelve viral o la vuelven viral, entonces nada más aprovechar para aclarar de qué ya se está atendiendo este asunto y hacer un llamado a la gente que siempre ha estado respaldando nuestro movimiento de transformación (…) y estamos trabajando en beneficio de la gente. Es donde se aplica más los programas del Bienestar, por eso les envío un saludo y al mismo tiempo llamado para que no caigan en actos legales y no se dejen someter, que no los enganchen, sobre todos los jóvenes y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región y vamos a seguir ayudando”, expresó.

Finalmente, dijo que este tipo de videos van a estar circulando con mayor frecuencia, porque forman parte de una propaganda ante el proceso electoral que iniciará en 2024.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Esto va a continuar, porque es parte electoral del 24, entonces vamos a tener que estar respondiendo y respondiendo, pero al mismo tiempo ayuda a que se entienda el por qué de esta difusión que llega a millones de vistas en redes sociales, porque es toda una Red, no sólo de bots, sino de partidarios del conservadurismo que actúan en las redes y reproduce en estos mensajes y luego se apoyan con bots, pero son campañas que vamos a estar aquí enfrentando, informando, por qué no van a decir a estos medios derecha que le encontraron lingotes de oro al senador republicano (Bob) Meléndez de Texas que siempre estado en contra de nosotros, eso no lo van a decir, no es nota, si no van a decir otras cosas”, concluyó.