AMLO pide lealtad a ciegas al proyecto de la 4T y niega anomalías en Indep

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó que existan anomalías en el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado luego de que su exdirector, Jaime Cárdenas denunciara una serie de irregularidades en los procesos de subastas.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que hasta el momento no ha recibido información desde la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, sin embargo, dijo que si hay denunciar se va a investigar.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Ninguna anomalía me han reportado (desde la SFP), no me han informado, además no pueden existir anomalías. No tenemos nada que ocultar”, indicó el mandatario.

“Si hay denuncias se van a investigar como tiene que ser, pero este es un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos", expuso.

Finanzas Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado se queda sin dinero

Ante los dichos de Jaime Cárdenas sobre que al interior del Gobierno de México se pide una lealtad a ciegas, el presidente puntualizó que se pide lealtad al pueblo y no a una sola persona.

"Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación porque el pueblo nos eligió para eso, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, llevar a cabo un gobierno austero y sobrio. Se pide lealtad al pueblo, no a mi persona. La lealtad a la persona se convierte en servilismo. Queremos lealtad al proyecto de transformación", indicó