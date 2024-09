AMLO reacciona a críticas de Zedillo sobre la Reforma Judicial: es de risa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “es de risa” pensar que con la Reforma Judicial, México se convertirá en una dictadura, como señaló el ex presidente priista Ernesto Zedillo.

“Traen a (Ernesto) Zedillo para decir que México ya es una dictadura, y es de risa, es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasan de ahí”, dijo el mandatario.

El expresidente Ernesto Zedillo dijo el domingo pasado, en la Conferencia Anual de la Barra Internacional de Abogados, que el propósito de la nueva reforma al Poder Judicial de la Federación que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una venganza para arrasar al actual sistema de justicia y crear uno nuevo que siga sin resistencia los lineamientos del tabasqueño. Además subrayó que esa situación derivará en la pérdida de la democracia en México.

Política Morena enterrará la democracia mexicana con la reforma al PJF, advierte el expresidente Zedillo

Zedillo agregó que la aprobación de la Reforma Judicial que removerá a los actuales ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación para elegir a otros por medio de voto popular es “un error histórico”.

Sin embargo, el presidente saliente agregó con ironía este martes que agradece a sus adversarios bastante, porque si no fuese por sus críticas no habrían avanzado los cambios que desarrollo en el país de manera tan rápida.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“A mis adversarios les agradezco bastante porque sin el comportamiento respetuoso, responsable de quienes no nos ven con buenos ojos no hubiésemos avanzado como se ha logrado, y no hubiésemos avanzado, que ese es el hecho más importante, el meollo del asunto: avanzar de manera pacífica en la transformación, porque nuestros adversarios se enojan calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí”.