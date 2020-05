"¡Prensa vendida!", así protestaba AMLO en sus días de estudiante

Cuando en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador le soltaron la pregunta del Día Mundial de la Libertad de Prensa, no hizo comentario, pero minutos antes recordó consignas de cuando era estudiante: “prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida’’, cuando las marchas pasaban frente al viejo Excélsior.

“Y luego pasábamos enfrente de un hotel de lujo y decíamos: ese hotel será hospital, ese hotel será hospital’, y ahora la verdad que sí, ya son las residencias, se están convirtiendo en hospitales y se están utilizando todos los espacios, pero también lo otro que decíamos: no estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo’’.

Y cuando desde el atril del Salón Tesorería de Palacio Nacional coreaba “no estás solo, no estás solo“, López Obrador volteó hacia el doctor y vocero de la pandemia Hugo López-Gatell, quien agradecía con una sonrisa, cruzando los brazos, juntando los puños e inclinando la cabeza.

Esa fue la defensa del Ejecutivo al doctor López-Gatell por los ataques en su contra. “Actuamos en equipo y se escogió al doctor Hugo López-Gatell,, que tiene dos características o virtudes: primero, es un experto, un especialista de lo mejor del país, de lo mejor del mundo en la materia; y segundo, es un hombre preparado, buen expositor, piensa bien y expone bien’’.

“Como ya no les está funcionando su estrategia y cada vez es más el desgaste, ahora van sobre el doctor Hugo López-Gatell, pero como se diría antes, hoy me estaba yo acordando de las consignas cuando éramos estudiantes y marchábamos’’.

