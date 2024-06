Encuesta nacional señala que es necesaria la reforma judicial: Sheinbaum

Es mayor el porcentaje de personas que considera necesaria una reforma judicial y que haya una elección directa para los cargos de ministros, jueces y magistrados, informó Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, tras dar a conocer este lunes los resultados de la encuesta nacional que aplicó Morena sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que solo "es información" para ser considerada en la discusión que se abrirá sobre la posible reforma al Poder Judicial.

De acuerdo con los resultados, más de 80 por ciento está de acuerdo con la reforma judicial y 75 por ciento de los encuestados opinó que los ministros de la Suprema Corte deben ser electos por la ciudadanía.

Política Puntos clave de la reforma al Poder Judicial: ¿qué propone la polémica iniciativa de AMLO?

Fueron tres las encuestas levantadas entre el 14 y 16 de junio, donde se entrevistó cara a cara a tres mil 855 personas. Las encargadas del ejercicio fueron las encuestadoras De las Heras, Enkoll y la Comisión de Encuestas de Morena.

Las preguntas hechas a los encuestados fueron:

-El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al poder judicial, ¿usted estaba enterado de esto?

-Por lo que usted sabe y ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el poder judicial?

-¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte: por voto del pueblo de México o por la Cámara de Senadores?

-¿Usted estaría de acuerdo o desacuerdo para la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación para que vigile investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en actos de corrupción?

Según los resultados presentados, del 68 al 75% de los participantes consideraron que los magistrados y jueces del Poder Judicial deben ser elegidos por "el pueblo de México", en comparación con 24 al 19% que considera que deben escogerse por el propio organismo judicial.

"Me parece muy relevante que, a ver, si hubiera sido 59%, es como las personas que votaron por nosotros, pero es todavía más de las personas que votaron por nosotros, que reconocen la importancia de esta reforma al Poder Judicial", dijo Sheinbaum, en referencia a elecciones del 2 de junio.

Además, añadió, "un porcentaje muy alto considera que hay corrupción en el Poder Judicial y un porcentaje muy alto también que considera la elección directa como una forma viable de elegir a los magistrados, a los ministros y a los jueces".

También resaltó que entre 77 y 83% de los encuestados "considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial", versus 14 a 12% que no, y 4 a 9% que no sabe o no contestó.

Sheinbaum dijo que esta información se va a considerar en la discusión que se va a abrir en los próximos días sobre la reforma a través de un "parlamento abierto" en el Congreso, cuyos detalles se informarán a más tardar este martes por los legisladores de Morena.

Tras anunciar los resultados, Claudia Sheinbaum negó que se vayan afectar los mercados bursátiles, pues sólo es una encuesta de opinión y aún vienen los diálogos, los debates en la Cámara de Diputados y no tienen porqué preocuparse los inversionistas.

Adelantó que este martes se reunirá con diputados electos, el miércoles con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el jueves dará a conocer parte de su gabinete legal, para el viernes salir de gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el sureste del país.

Adelantó que en su encuentro con el CCE abordará los detalles del plan nacional de industrialización y de relocalización de empresas y desarrollo regional, el cual ya va muy avanzado.

Sobre la posición de algunos jueces y magistrados que no están de acuerdo con la reforma judicial, Sheinbaum manifestó que “así es la democracia”.

“Habrá otros que legítimamente estén de acuerdo con una postura como ésta y esa es la democracia, pero al igual que el Presidente, en mi opinión, me parece pertinente que el pueblo de México conozca cómo se conforma el Poder Judicial, que se abra la discusión y le corresponderá a los diputados legislar sobre este tema”, aseguró.

“El plan C se planteó desde hace ya tiempo previo a la elección y las encuestas. Lo que reflejan. Es una forma de conocer la opinión de la ciudadanía y aquí están ustedes yendo lo que opinan la ciudadanía y siempre vamos a estar vinculados nosotros con todo el pueblo”, dijo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La polémica reforma judicial, que ha provocado incertidumbre en los mercados y caídas en el valor en el peso mexicano, busca, entre otras cuestiones, que magistrados, consejeros electorales, jueces y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular.

Hace apenas una semana, Sheinbaum anunció que acordó con López Obrador hacer una "discusión muy amplia" en todo el país sobre esta reforma, que sería de las primeras en aprobarse con una nueva “supermayoría” en el Congreso a partir del 1 de septiembre, un mes antes de que el presidente termine su gestión.

|| Con información de EFE ||