Comicios de este domingo son un “aviso” para Morena: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo negó que el voto de este domingo en Coahuila y Durango, fuera de castigo para Morena. “¡No! En Coahuila avanzamos. En Hidalgo, no. Sí hubo retroceso”. Consideró que estos resultados “fueron un aviso para el 2021. Por eso necesitamos organizar al partido desde ahora”.

Reconoció desorganización y una serie de grupos dentro de las filas guindas en muchos estados “no somos Caín y Abel”, dijo en entrevista.

Admitió que le hizo falta el factor López Obrador “como promotor electoral”.

El aviso es muy simple y ahora se viene a concretar: López Obrador cuando era dirigente del partido, hasta hace dos años, por ejemplo en Hidalgo, habría ido a cada uno de los municipios, como él es y hubiera tenido otra votación.

En Coahuila, también la hubiera subido, pero ya no lo contamos como promotor electoral. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a una época distinta, porque él al término del sexenio quiere retirarse.

En entrevista con El Sol de México, tras ratificar su confianza en que ganará la encuesta que termina mañana, tanto así que dijo entre sonrisas: ¡sí a tu puerta llega la encuesta, Porfirio es la respuesta!

Y se auto elogió: no tengo problema con ningún grupo. Tengo autoridad moral. Conozco muy bien la política en los Estados. Y a partir del sábado, que ya pueda cantar victoria, habré sido presidente de tres partidos políticos: PRI, PRD y Morena.

-¿Cómo suplir a López Obrador?

-Suplir, es muy difícil, cuando menos compensar lo que significa López Obrador para elevar la votación. Lo único que podemos hacer es organizar el partido, es hacer trabajo de ampliación y hacer labor con los jóvenes, atraerlos.

-¿Sus objetivos para reorganizar Morena?

-Tengo dos programas privilegiados: uno los jóvenes. Vamos a crear un Instituto de Formación Política y una Escuela de Cuadros. Los jóvenes tienen que empezar a aparecer, sí no, los viejos cacicazgos nos ganan. No deben ser objeto de prácticas clientelares ni del dinero”.

Y luego el tema de: las mujeres. Necesitamos proponer muchas más. No es posible que en México solo haya dos gobernadoras: Ciudad de México y Sonora. ¿En dónde quedó la paridad de género?, cuestionó.

No voy a dar un dedazo por nadie, pero en los 15 Estados donde habrá elección de gobernador, habrá mujeres candidatas. Cuando menos debemos llevar candidatas a gobernadoras e igual en los municipios. Debemos tener una igualdad de género verdadera.

Reconoció que las mujeres ocupan los puestos chicos, pero no los grandes.

¿Piensa impulsar en las 15 gubernaturas, a mujeres?

-No. Las debe impulsar la sociedad, pero ellas tienen que destacarse. Tampoco debemos hacer una contienda contra los hombres, no. El mayor número de casos, donde haya consenso, sí.

Nosotros necesitaríamos cuando menos ocho mujeres, que puede quedar en cuatro y ya habría sies gobernadoras en el país o siete. No sé sí los otros partidos lo hagan y habría más mujeres.

Creo, que en un sexenio debiéramos igualar prácticamente el número de mujeres en los gobiernos de los Estados. Son pasos. Ahora son tímidos. Pero tampoco vamos a eliminar a los hombres.

Pero que haya consenso para las mujeres en 8 Estados o 6 ya son seis más en las próximas elecciones y así aumentarán a 18, más de la mitad.

Morena no derrotó a Morena

-¿Morena derrotó a Morena en estas elecciones en Coahuila e Hidalgo?

-No. Eso no es así. Cosas de ese tipo no hay. El partido está organizado de distintas formas En pocos Estados realmente hay unidad, pero no somos Caín ni Abel. Sí hay organización en algunos estados y en otros, hay cinco o seis corrientes.

Morena, avanzó en Coahuila, en donde nunca ha perdido el PRI. Es una de sus dos fortalezas en el país. Hablamos de un partido que tiene muchos años de organizarse.

En los dos estados hay que analizar dos vertientes: la votación que tuvimos y otra, el fraude electoral que pudo haber, dice con suspicacia.

En Hidalgo sí hubo un retroceso. Hubo abuso del gobernador Omar Fayad que ofreció, pero las palabras se las lleva el viento, de no hacer fraude.

En Coahuila, reconoció, tenemos muy poco partido. Hay que fortalecerlo; pero es inexplicable la caída del PAN. Tenía mucha fuerza en La Laguna. La ciudad más grande del estado que es Torreón, hasta gobernada por el PAN y son buenos gobernantes. Algo pasó ahí con el PAN que fue el gran perdedor.

Y en Hidalgo, sí es un retroceso para Morena. Y es que ahí, hay muchos grupos que no se ponen de acuerdo. Falta articulación. Ya hablé con casi todos e hice propuestas. La secretaria general Citlalli Hernández me dio un informe. Tenemos que estar organizados.

-¿No fue un aviso para el 2021?

-Sí, por eso necesitamos organizar al partido desde ahora.

En el caso de Coahuila, hable con Alfonso Ramírez Cuéllar que estuvo ahí. Algunos de mala leche, de mala ley le echaron la culpa a él. No. Él fue precisamente allí, porque Morena no es un partido sólido.

En Coahuila, avanzó Morena, no retrocedió. El que retrocedió fue el PAN por razones inexplicables. Tienen Torreón y el presidente municipal es bastante bueno, Jorge Zermeño Infante.

Tenemos que analizar a fondo el retroceso en Hidalgo, porque viene el 2021 que va a ser más complicado.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo, se dijo muy seguro de ganar esta encuesta. “Mañana termina esto y pusimos todo lo que pudimos. ¡Vamos a ganar!

Ahora, también es cierta que han hecho muchas ilegalidades, muchas trampas, pero esas también ya las denunciamos. Vamos a ganar en votos y vamos a ganar legalmente y las dos pueden ser. Están acusados de muchas cosas: de saquear las arcas de la Cámara de Diputados, de gastar mil 200 millones de pesos en espectaculares bardas.

Hacen llamadas telefónicas en todo el país. Eso cuesta millones de pesos y está prohibido por la ley, también.

Son cuatro mil 500 encuestas sobre un espectro de 2 millones de personas.

Si van a tirar el dinero ahora, van a tenerlo que pagar después, con contratos. Es un circuito vicioso del dinero. Tratar de comprar el poder con dinero. Eso no se vale.

Voy a ganar en el terreno de los votos y en el terreno de los juicios políticos, también, reiteró.