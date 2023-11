Comisión de Justicia del Senado aprueba terna para ocupar el cargo de ministra en la SCJN

Con 12 votos a favor, 5 en contra y una abstención, senadores de la Comisión de Justicia aprobaron la elegibilidad e idoneidad de la terna de aspirantes enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ocupar el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puesto que dejó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La morenistas Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos, comparecieron ante los senadores para participar por el cargo que dejó Arturo Zaldívar, mismas que expusieron sus motivos para competir.

Política Comparecen aspirantes a ocupar cargos en SCJN como ministras

Bertha María Alcalde Luján, aspirante a ocupar el cargo vacante de ministra en la SCJN, señaló la importancia de formar parte de máximo tribunal judicial, como una oportunidad inigualable para contribuir en la atención a las demandas históricas del pueblo de México que exigen el respeto a sus derechos como la solución de sus conflictos y derribar las barreras de acceso a la justicia, especialmente a las personas históricamente marginales.

Por su parte, la aspirante a ocupar una plaza de ministro de la Suprema Corte, Lenia Batres, señaló que el presidente López Obrador no pide servilismo, sino congruencia.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Creo que cuando él habla de que le fallaron, se ha referido a cosas muy concretas. Entiendo que les solicitó cuando quedaron, promover políticas de austeridad en el Poder Judicial. Dos, que acataran la norma de remuneraciones. Tres, que buscaran acordar una reforma judicial. Entonces, creo que no pide servilismo, pide en realidad, que queden ministros y ministras que defiendan en esos temas, que se ha evadido, el cumplimiento de la Constitución”.

Cabe mencionar que, el Ejecutivo Federal ha insistido en que de los cuatro ministros que le ha tocado proponer y que hoy ocupan lugares en la Corte, dos de ellos no han respetado las políticas que les pidió enarbolar.

En su intervención la aspirante a la Suprema Corte, María Estela Ríos, aseguró “sí soy idónea para ocupar el cargo de ministra de la Corte, afirma consejera jurídica de Presidencia”.

La consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, rechaza no cumplir con los requisitos constitucionales para convertirse en ministra de la Corte, o que su candidatura, por ocupar el cargo que actualmente ostenta, sea ilegal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“De tomarse en cuenta mi honestidad, honradez, profesionalismo y honorabilidad con la que me he comportado a lo largo de mi vida profesional, la respuesta es sí soy idónea. Y si quisiera ahondar en la objeción que ha formulado el senador Germán Martínez, habría que señalar que no se puede hacer una distinción donde la Constitución no lo hace, ni se puede aplicar una interpretación extensiva cuando la Constitución no la hace, porque sería violatoria de un derecho”.

Sin embargo, reconoció ser afín a la forma de pensar del presidente López Obrador, aunque negó que tenga la obligación de obedecerlo.