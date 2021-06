Con alianza esperábamos obtener mucho más: Jesús Zambrano

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, acepta que la alianza con los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional no fue lo que esperaban.

“En la coalición esperábamos obtener mucho más, en el sentido de lograr tener mayoría absoluta de 50 por ciento más uno en la Cámara de Diputados y ganar más gubernaturas”, dice en entrevista con El Sol de México.

En las elecciones federales del domingo pasado, el PRD obtuvo un millón 792 mil 700 votos, equivalente a 3.6 por ciento, apenas suficiente para mantener el registro, de acuerdo al PREP del INE. Además, como partido no lograron ganar ningún distrito electoral.

Tras estos resultados, el dirigente del partido del Sol Azteca dice que en este momento están a la espera de definir cuáles fueron sus fortalezas y debilidades, “para a partir de ahí iniciar con el relanzamiento” del PRD.

Resalta que pudieron ir solos en el proceso electoral, como lo hizo Movimiento Ciudadano y ganar un poco más, pero decidieron sumar esfuerzos con el PAN y el PRI para poder frenar a Morena, pues de lo contrario, dice, no hubieran logrado que disminuyera el control de ese partido en la Cámara de Diputados.

Zambrano asegura que el PRD fue factor de unidad para crear la coalición. “Si el PRD hubiera decidido no ir en la coalición, la coalición no se hace. Fuimos el punto de unión entre el PRI y el PAN. Y la coalición dejó ver claramente que sí hay una oposición a un proyecto autoritario, de corte dictatorial y despertó las simpatías de casi la mitad del electorado e hizo renacer la esperanza de que no estamos destinados a caminar hacia el abismo y a que se instale irremediablemente una dictadura en México”. Por eso, para el perredista la alianza fue “esencialmente exitosa”.

Afirma que de su parte, seguirán caminando juntos con el PAN y el PRI de cara al 2024 pese a los errores.

“A nosotros como PRD nos toca revisarnos a nosotros mismos, reorganizarnos, ver en qué fallamos en la organización, en la comunicación, a lo mejor en algunas candidaturas, y para relanzarnos, porque también lo que demostramos es que el PRD es la verdadera izquierda democrática progresista universitaria de México, comprometida con las instituciones republicanas y eso tenemos que fortalecerlo con la sociedad”.

TIENEN ESPERANZA EN MICHOACÁN

En los estados, confía en que aún puedan ganar Michoacán, la única entidad que gobernaban antes del 6 de junio.

“Todavía se está haciendo el recuento en una gran cantidad de distritos electorales en el país, porque se iban a revisar alrededor de 60 por ciento de los paquetes.

Tan sólo en San Luis Potosí, de dos distritos donde se abrieron en la totalidad los paquetes, la coalición recuperó dos diputaciones, una del PRD y otra del PRI”.

Justifica que tanto en Michoacán como en el resto del país, donde el resultado es apretado, se debe a dos factores: que hubo intervención del Gobierno federal, a través de los Servidores de la Nación y “la descarada” coacción de la delincuencia, con el consentimiento del Gobierno.

“Sí surtieron efecto los trabajos del ejército electoral de los llamados Servidores de la Nación que casa por casa señalaban que eran apoyos directos del Presidente de la República y de su partido Morena y que si no ganaban los candidatos a Morena ese apoyo ya no seguiría”.

También resalta que “el otro factor que sí distorsionó de manera significativa en varios estados de la República la elección, fue la intervención del crimen organizado.

Menciono el caso emblemático de Michoacán en solo dos distritos electorales, el de Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Le dieron la vuelta a la elección para gobernador. La diferencia de votos en esos lugares fue abismal, fue donde más casilla sacaron los malosos, las sacaron e hicieron casilla zapato o el caso de la Huacana donde hubo 75 por ciento de participación, bueno ahí vienen los votos para Morena”.

Subraya que el día de las elecciones, hicieron múltiples denuncias ante la autoridad electoral y ante la Fiscalía del Estado como prueba de todas las irregularidades relacionadas con actos de los criminales, por lo que concluye que, si se toma en cuenta eso, “se debe modificar el resultado”, pues revela que hay 55 mil votos nulos y la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 40 mil votos.

También señala irregularidades en otras entidades como Sinaloa, donde las elecciones tuvieron un comportamiento extraño, pues se esperaba un empate técnico, cuando menos “y la diferencia fue abismal ¿Qué pasó? El crimen organizado se adueñó de todo el proceso electoral.

Claramente hay un corredor que ganó Morena con ayuda del crimen y que llevó al Presidente de la República a decir impúdicamente que la delincuencia se había portado bien, ¡Pues, con ellos se portó bien”, expresa molesto el líder perredista.

“Ojo, peligrosamente vamos caminando a un narcoestado a nivel nacional”, advierte el presidente del partido del Sol Azteca, mientras asegura que se están cobrando los favores del Culiacanazo.

Asimismo, hace referencia a la victoria del Partido Verde en San Luis Potosí, donde dice que también existe el riesgo de que se dé un narcogobierno con Ricardo Gallardo, exdiputado perredista.

Resaltó que también en ese estado, Ricardo Gallardo y su padre, “cobijados por el Partido Verde y solapados por Morena, se adueñaron de la elección, también con el apoyo de las autoridades, “distorsionaron la libre voluntad del electorado”.

Asimismo, se queja que en Guerrero, también el órgano electoral se prestó indebidamente a declarar ganadora a la candidata de Morena Evelyn Salgado.