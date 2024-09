Con la reforma judicial México pasa por momento de mayor independencia, dice Sheinbaum

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, consideró que tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, para elegir a juzgadores por voto popular, México transita por uno de sus momentos de mayor independencia.

Este domingo, Sheinbaum asistió junto con el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, a la zona arqueológica de Calakmul, en Campeche, para inaugurar el museo de sitio, donde dijo: "con López Obrador hay muchos símbolos históricos y no es casualidad que un 15 de septiembre -Día de la Independencia de México- estemos aquí, en la grandeza de México, a unas horas de recordar a héroes y heroínas que nos dieron patria".



El día de hoy también sabemos que es un hecho la reforma del Poder Judicial. Es quizá uno de los momentos de mayor independencia, libertad, soberanía y democracia en nuestro país.

"El 15 de septiembre de 2024 se queda grabado en nuestro corazón porque el presidente López Obrador en estos seis años y todos los años que hemos venido luchando nos ha mostrado no solamente que es posible un México distinto, con soberanía, con democracia, sino también ha construido con este movimiento una nueva forma de pensamiento", agregó la futura presidenta.



Sheinbaum, quien asumirá el poder el 1 de octubre, dijo a los mexicanos que "tengan la certeza que vamos a dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública, que no va a haber regresiones, que no va haber vueltas al pasado, que este es el sendero, trazado por nuestro pueblo, y que hacia delante".



El pasado viernes, la reforma al Poder Judicial se declaró constitucional en el Congreso y solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las ‘supermayorías’ oficialistas en ambas cámaras y el respaldo de 23 legislaturas de 32 estados.



Ambos actos no contaron con la presencia de la oposición, tras la negativa a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de Poderes y la posible intromisión de “grupos de interés”.



La acción se da a la par de los intentos por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por lo menos mil 200 personas juzgadoras en el país por frenar esta reforma recurriendo a instancias nacionales e internacionales.



Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC); calificadoras como Fitch y Moody’s, así como el Gobierno estadounidense han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el T-MEC.



También el viernes, un juez del estado de Colima, ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la reforma en el DOF, pese a que López Obrador, principal impulsor de la reforma, anunció que sería oficializada este domingo 15 de septiembre, cuando se conmemora en el país el Día de la Independencia.

Ese día la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Sheinbaum, señaló que dicho amparo es improcedente para impedir que la reforma publique en el DOF. “Se les olvida que contra reforma constitucionales no proceden impugnaciones”, dijo Godoy.