Confirma TEPJF que AMLO vulneró la equidad en la contienda electoral en tres mañaneras

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral con sus expresiones emitidas en tres mañaneras que tuvieron lugar durante las campañas electorales.

En sesión pública, los magistrados confirmaron la sentencia emitida por la Sala Especializada en la que determinaron que el presidente López Obrador se posicionó a él y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de manera positiva frente a la ciudadanía en la conferencia matutina del 22 de marzo del 2024, que tuvo lugar en la entidad veracruzana.

En dicha conferencia, en la que además se acreditó la existencia de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos, el presidente destacó el trabajo de Cuitláhuac García y defendió a Rocío Nahle, entonces candidata a la gubernatura de Veracruz, de las acusaciones de presunta corrupción.

“Esa persona a la que se le quiere hacer mal por la temporada, esta la temporada de la piña, el mango, del chayote, por lo que yo sé y me consta, esa persona es honesta. Y como yo soy de aquí, no le voy a desear a mi pueblo querido, que vuelva pasar lo que ya sufrieron y valen mas las imagenes, no creo que por eso me vayan a cepillar, porque no tienen nada que ver con la cuestión electoral”, dijo el presidente.

La Sala Superior confirmó dos sentencias más de la Sala Especializada en las que declara la existencia de difusión de propaganda gubernamental en período prohibido, promoción personalizada, vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la competencia en las conferencia de prensa del 21 de marzo y el 12 de abril de 2024.

En dichas conferencias, la Sala Superior concluyó que “las expresiones denunciadas se apartan del carácter institucional, informativo, educativo o de orientación social que deben tener los espacios de comunicación oficial, en tanto resultaron transgresoras de los principios de la materia electoral”.