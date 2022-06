“Corcholatas” de Morena pregonan la unidad y muestran su fortaleza en Coahuila

Tal y como sucedió hace dos semanas en el Estado de México, bajo el lema “Unidad y movilización para que siga la transformación”, Morena buscó mostrar su fortaleza desde Coahuila, en una concentración masiva que, de cara a los comicios del 2024, sirvió de escaparate a sus aspirantes a la candidatura presidencial Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

El gran ausente fue Marcelo Ebrard quien se ausentó tras haberse contagiado de Covid-19. Así también, el evento sirvió para darle proyección a aquellos que se perfilan en su intención de postularse para, el próximo año, competir por la gubernatura de esta entidad considerada como uno de los últimos bastiones priistas.

Junto con ellos hicieron presencia en el acto algunos gobernadores morenistas electos y en funciones, así como legisladores, todos encabezados por su dirigente nacional Mario Delgado para cerrar filas en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin dejar de pregonar de manera reiterada la unidad como la principal fortaleza de su movimiento.

Cabe señalar que los mandatarios estatales en funciones que asistieron a la asamblea son Carlos Manuel Merino de Tabasco, Alfonso Durazo de Sonora, Miguel Ángel Navarro de Nayarit y Marina del Pilar de Baja California, junto con los gobernadores electos Julio Menchaca de Hidalgo, Mara Lezamade Quintana Roo y Américo Villarreal de Tamaulipas.

El entorno de la explanada del centro cultural “Benito Macías” del municipio lagunero Francisco I. Madero, uno de los ocho gobernados por Morena en Coahuila, fue la sede del evento político al que, según estimaciones de autoridades locales de Protección Civil, asistieron cerca de 12 mil personas que llegaron de las distintas regiones del estado y algunos incluso desde entidades vecinas.

En el mitin, que se pregonó como el inicio de los preparativos para avanzar hacia el proceso con el que la Cuarta Transformación alcanzará a Coahuila, no podía faltar la presencia de quienes ya han levantado la mano en su intención de competir por la candidatura de Morena a la gubernatura, entre ellos el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja, Luis Fernando Salazar Fernández, el senador Armando Guadiana y el delegado federal en la entidad, Reyes Flores Hurtado.

El primer discurso fue el de la secretaria nacional del partido político, Citlali Hernández, quien refirió que tras los triunfos que hace unas semanas obtuvo Morena en cuatro de los seis estados donde compitió, viene el proceso de renovación de dirigencias para luego, el próximo año, ir por la victoria electoral también en contra los dos últimos bastiones del PRI, para sacar a ese partido de los gobiernos de Coahuila y el Estado de México.

"Si bien el movimiento ha crecido mucho y su composición es muy diversa, dijo, si todos quienes lo conforman comprenden que son parte de un mismo proyecto transformador, serán capaces de estar a la altura y de poner por encima de cualquier cosa al pueblo. “Organizados, movilizados y en unidad vamos a seguir haciendo historia y el próximo año en Coahuila vamos a iniciar una transformación”, apuntó.

Por su parte, Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas destacó los importantes lazos históricos de ese estado con Coahuila, y dijo que en un futuro los va a hermanar también el estar militando bajo los principios de la cuarta transformación.

Mencionó que la lucha electoral de Morena que le tocó encabezar como candidato no fue nada fácil, pues compitió dentro de una elección de estado en la que no faltó la represión, y a pesar de lo cual una votación con participación ciudadana histórica hizo la diferencia al expresarse la voluntad mayoritaria de los tamaulipecos. “La libertad no se implora, se conquista”, agregó.

También intervino la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama quien se dijo convencida después del triunfo que el pasado 5 de junio Morena arrasó, en Coahuila el partido tiene los cuadros necesarios y todas las posibilidades para ganar en el 2023 de la mano con López Obrador. “Es el monto de decir adiós a los cacicazgos que nos han robado los sueños”, expuso.

Julio Menchaca, gobernador electo de Hidalgo, también aseguró que sí se puede ganar en Coahuila de manera contundente con unidad y auténtica identificación con los principios de la Cuarta Transformación. Se refirió a la necesidad de avanzar sobre un solo proyecto, haciendo las cosas diferentes y con la decisión de atender las causas más sensibles de la población. Para ello, agregó, se tienen los cuadros y el deseo de un futuro diferente.

Piso parejo y no a las imposiciones: Monreal

De los aspirantes presidenciales, el primero en participar fue el senador Ricardo Monreal, quien refirió no tener duda de que, en el proceso para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo de Coahuila, el próximo año Morena dará buenos resultados al país.

Asimismo, manifestó que con este movimiento se expresa el sentimiento de ratificar la hazaña ciudadana del 2018 al salir victoriosos también en el 2024, para lo cual, sólo se requiere mantener la unidad y la cohesión sin que sea ficticia, y abandonar la intolerancia, la exclusión, el dogmatismo y el sectarismo, y no abandonar las causas de la gente, de los ciudadanos, la gente desvalida, los desprotegidos, los humillados y perseguidos.

Se requiere también, advirtió Monreal, “abandonar la simulación y la hipocresía, ser humildes, ayudarle a la gente, y retornar a nuestros orígenes que nos dieron fortaleza”.

Luego, fue más allá en sus señalamientos cuando expuso que “No nos podemos olvidar de nuestro credo ideológico de no, mentir, no robar y no traicionar al pueblo, lo que significa no ser rehén de pequeños grupos; hay que obedecer al pueblo, no a facciones, y por eso vamos a caminar juntos hacia la victoria”.

“Se requieren reglas consensadas con la militancia para seleccionar nuestros dirigentes y nuestros gobernantes; con mecanismos claros y reglas claras en igualdad de circunstancias, piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida, sólo la gente; no a la imposición, no a la decisión de grupos de poder ni de facciones”, destacó.

Habló de que él no ha considerado nunca salir de Morena, donde continuará luchando a la buena como uno más de los fundadores del movimiento fundado hace más de 25 años por López Obrador.

Por último puntualizó que quienes piensen que están ante una lucha fratricida, se equivocan, porque ante todo al final debe prevalecer la unidad.

Unidad y solidaridad: Adán Augusto

Por su parte, el Secretario de Gobierno Adán Augusto López, quien envió un saludo a la distancia a Ebrard, refirió que este es un evento de unidad y solidaridad que marca el inicio de los trabajos con los que habrá de transformarse Coahuila, donde, advirtió, los opositores a Morena se van a topar con pared

“Coahuila lleva en su pensamiento y sin remordimientos aires de transformación, se va a transformar, así como se ha ido transformando todo el país”, subrayó.

Dijo que no se trata de un asunto de sumisión o rebeldía, sino de entender lo que significa la cuarta transformación de la Patria y estar solidarios acompañando al Presidente de la República. Así, pidió a los morenistas no equivocarse al sentenciar que: “No es momento de debates políticos ni de regatear nada, es momento de Andrés Manuel López Obrador y todos tenemos que estar unidos con él y lo tenemos que acompañar”.

“Andrés Manuel no está solo, va a ayudar a la transformación de Coahuila. No se equivoquen, Morena va a estar unido y sin duda va a ganar en Coahuila, donde vamos a construir un cielo entre tanta sombra”, agregó.

Morena seguirá haciendo historia: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que Morena viene a refrendar su compromiso con la transformación con la que Coahuila y el Estado de México van a hacer historia al quedar atrás la terrible historia del robo de los recursos públicos, de la represión, de que no haya democracia y de que no se respete el voto.

Habrá democracia, dijo, y la transformación impulsada por el Presidente de la República será realidad a cuatro años del triunfo de la democracia en los comicios del 2018.

Destacó los avances y logros del actual gobierno federal y el hecho de que actualmente Morena gobierne en 22 de 32 estados, donde muchos millones de mexicanos tienen hoy los “ahora en Coahuila y el Estado de México tenemos una tarea: La unidad que se hace con base en la lealtad, las ideas, los ideales y los anhelos del pueblo de México”.

Para que tanto brinco: Mario Delgado

El último orador fue Mario Delgado, quien igualmente dio por hecho que luego de lo mucho que ha crecido Coahuila y de los recientes triunfos electorales en cuatro estados, el siguiente paso se dará con toda la fuerza del movimiento en Coahuila y en el Estado de

Dijo que se ha convocado a un proceso de renovación interna en el partido más democrático que hay en México, para lo cual se ha abierto la convocatoria para todos los ciudadanos que quieran participar para apoyar a la cuarta transformación, hasta concluir en un congreso nacional el 17 y 18 de septiembre.

Sostuvo que en Morena las decisiones las toma la gente, sin simulaciones y sin imposición. “Por eso vamos a seguir manteniendo a las encuestas, porque es la manera de darle el poder a la gente, ya que en Morena el pueblo manda, sabemos que cuando hay piso parejo no hay que andar echando tanto brinco, hay que sumarnos en unidad a las tareas de organización, que es lo más importante”.

Pidió a los referentes del movimiento que nunca les gane la indiferencia ante la desigualdad y la pobreza, que los llene de indignación la violencia contra las mujeres, y que les hierva la sangre ante la corrupción, la impunidad y la injusticia; que no los paralice la violencia y que sean patriotas inquebrantables ante la defensa de la soberanía nacional.

Larga espera

La asamblea informativa “Unidad y movilización para que siga la transformación” fue convocada para las 11:30 de la mañana, sin embargo, inició casi hora y media más tarde, lo que alargó el tiempo de espera para los asistentes que permanecieron expuestos bajo los inclementes rayos del sol, y más para aquellos morenistas que, para asegurar un buen lugar, habían comenzado a llegar a la sede desde las nueve.

En el entorno del centro cultural “Benito Macías”, y sobre todo sobre la calle Emiliano Carranza que es una de las principales vialidades de acceso la zona centro de Francisco I. Madero, se hizo notar la nutrida presencia de vendedores ambulantes que buscaban aprovechar la ocasión para obtener ganancias extraordinarias en la oferta toda una gran variedad de productos, en especial alimentos y bebidas.

Ahí hubo de todo, lonches, tacos, burritos, chicharrones, frituras, golosinas, refrescos y aguas frescas, y ya al final aparecieron los vendedores de souvenirs alusivos al evento político, entre los que se hicieron notar muñecos de peluche con la imagen caricaturizada de López Obrador.

También llamó la atención que previamente se organizaron grupos que acudieron a respaldar de manera particular a alguno de los aspirantes presidenciales y al gobierno de Coahuila.

Fue así como durante el mitin los asistentes procuraron en todo momento llamar la atención portando camisetas, cachuchas, pancartas, banderas y sombrillas que les fueron obsequiadas, en todos los casos con imágenes y mensajes de apoyo a Claudia, Ricardo o Adán, o a Ricardo Mejía, Luis Fernando Salazar, Armando Guadiana o Reyes Flores.

Nota publicada en El Sol de La Laguna