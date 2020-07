Denuncia Xóchitl Gálvez ante SFP omisiones en venta de acero del NAIM

La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por probables actos y omisiones de diversos servidores públicos de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, por la venta de acero colocado en las obras canceladas del NAICM.

Explicó que durante la Presentación y Apertura de Ofertas del 6 de julio pasado, la empresa Grupo Gilbert Estructuras en Acero, S. A. de C. V., incumplió con la documentación al no presentar la carta de no conflicto de interés.

Al respecto, detalló que los procesos de licitación son estrictos y por ello la empresa Habilitadora de Metales Monte Salas, quien ofreció 7.3 millones más que la propuesta de Gilbert, fue descalificada por una discrepancia en la fecha del código de QR.

Xóchitl Gálvez pidió se ordene como medida cautelar la suspensión de la suscripción del contrato adjudicado a Grupo Gilbert hasta que se realice una investigación a fondo y, en caso de detectarse irregularidades, se realice un nuevo procedimiento.

“Lo mejor sería una subasta pública por internet para que haya transparencia”, aseguró la legisladora durante una conferencia de prensa virtual.

La panista añadió que de no investigarse y en su caso castigarse, será una muestra de que la actual administración federal no tiene un verdadero compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción.

“Esa licitación se tiene que cancelar y se tiene que repetir. Es lo que espero de la Secretaría de la Función Pública. Si hace caso omiso, la SFP estaría siendo cómplice de corrupción”.